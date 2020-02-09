Молдавские борцы готовятся завоевать медали ЧЕ: кто попал в заявку

В списке заявленных на ЧЕ по борьбе – семь действующих чемпионов мира и 16 победителей европейского чемпионата, в том числе молдаванин Виктор Чобану.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В заявку сборной Молдовы на чемпионат Европы по борьбе, который пройдет в Риме с 10 по 16 февраля, попали 29 спортсменов. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Международной федерации борьбы.

Состав сборной Молдовы

Всего на участие в континентальном первенстве подали 515 заявок. В их числе – семь действующих чемпионов мира и 16 победителей европейского чемпионата.

Греко-римский стиль: действующий чемпион Европы Виктор Чобану (вес до 63 килограммов), Артюм Деляну (вес до 55 килограммов), Дониор Исламов (вес до 67 килограммов), Анатолие Попов и Валентин Петик (вес до 72 килограммов), Даниел Катарага и Александрин Гуцу (вес до 77 килограммов), Михаил Браду (вес до 82 килограммов).

Вольная борьба: Анатолий Буруян (вес до 57 килограммов), Леонид Колесник (вес до 61 килограмма), Максим Сакулцан и Николай Грахмез (оба вес до 65 килограммов), Михаил Сава (вес до 70 килограммов), Валентин Борзин (вес до 74 килограммов), Евгений Недялко и Георгий Паскалов (вес до 79 килограммов), Петр Янулов и Денис Балаур (вес до 86 килограммов), Георгий Рубаев (вес до 92 килограммов), Николай Чебан (вес до 97 килограммов), Александр Романов и Шамхан Жабраилов (вес до 125 килограммов).

© Sputnik / Абзал Калиев Анастасия Никита уступила бронзу, но поедет на Олимпиаду в Токио : Эмилия Кырыку-Будяну и Мария Леорда (вес до 50 килограммов), Юлия Леорда (вес до 53 килограммов), Мариана Драгуцан (вес до 55 килограммов), Анастасия Никита (вес до 59 килограммов), Мариана Кердивара-Ешану (вес до 62 килограммов), Светлана Саенко (вес до 76 килограммов).

В понедельник на ковер выйдут греко-римляне в весовых категориях до 55, 63, 77, 87 и 130 килограммов. Первые медали разыграют 11 февраля. Интересно, что Анастасия Никита и Мариана Кердивара-Ешану вместе со своими тренерами готовились к этому турниру вместе со сборной Италии. Международный тренировочный сбор организовала федерация борьбы этой страны.

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