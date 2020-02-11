Александр Голбан возглавил ассоциацию по футзалу Молдовы

Александр Бурлак, который руководил ассоциацией в течение последних 28 лет, был избран почетным председателем этой спортивной организации.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Александр Голбан был избран президентом молдавской ассоциации по футзалу (AFSM) на следующие четыре года.

За его кандидатуру единогласно проголосовали на общем собрании ассоциации, которое прошло в спортивном комплексе Futsal Arena FMF, в коммуне Чореску.

Александр Бурлак, который руководил ассоциацией в течение последних 28 лет, был избран почетным председателем этой спортивной организации.

Вице-президентами AFSM стали Константин Скрипник и Дмитрий Тулюлюк, а генеральным секретарем - Владимир Колбасюк.

Александру Голбану 40 лет, он играл в качестве нападающего за команды "Дачия Кишинев", "Милсами Орхей", "Карпаты" (Украина), "Чяхлэул" (Румыния), "Айнтрахт Брауншвайг" (Германия), "Симург" (Азербайджан) и "Тобол" (Казахстан). Он провел 15 матчей в составе сборной, забив четыре гола.

В последние годы Александр Голбан работал в Федерации футбола Молдовы.

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