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Молдавский теннисист Раду Албот

Раду Албот возвращается на корт - с кем он сразится в ближайшем матче

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200212/29169730/--radu-albot-vozvraschaetsya-na-kort-s-kem-on-srazitsya.html

Гордость молдавского тенниса, от которого отвернулась удача на турнире ATP Cup, защитит честь нашей страны уже в среду, 12 февраля.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Лучший молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 50 место мирового топа Ассоциации теннисистов-профессионалов, возвращается после короткого перерыва из-за небольшой травмы руки.

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup
© Photo : Facebook / National Tennis Federation of Moldova
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Несмотря на то, что спортсмену не повезло на престижном чемпионате ATP Cup - он проиграл соперникам из Бельгии, Болгарии и Великобритании - Албот показал достойный результат в полуфинале соревнований на престижном международном турнире в Монпелье (Франция), прошедшем в начале февраля. Он обыграл представителя Кипра Маркоса Багдатиса в двух партиях со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Сейчас ему предстоит побороться за победу в турнире ABN AMRO World Tennis Tournament, который проходит в Роттердаме и собирает лучших теннисистов, вошедших в топ-100 мирового мужского рейтинга.

В первом матче Раду Албот сыграет с соперником из Италии Янником Синнером, который занимает 79 место в мировом топе.

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