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От макета к реальности.

Стала известная точная дата открытия спорткомплекса Chișinău Arena

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / Inaugurarea șantierului „Chișinău Arena”
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200212/29179586/stala-izvestnaya-tochnaya-data-otkrytiya-sportkompleksa-chisinau-arena.html

Почти сразу после сдачи в эксплуатацию объект примет престижные международные соревнования по водному поло, волейболу и баскетболу.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Официальное открытие спортивного комплекса Chișinău Arena состоится 1 мая 2020 года, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон после посещения комплекса. 

Спортивный комплекс Chișinău Arena.
© Photo : Facebook / Правительство Республики Молдова
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По его словам, был выполнен впечатляющий объем работы по строительству, которые уже завершены на 99 процентов. Дата открытия арены была выбрана по итогам дискуссии президента и премьер-министра Иона Кику.

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"Уже в первые недели мая здесь пройдут международные соревнования по водному поло, волейболу и баскетболу, поскольку Спорткомплекс привлек повышенное внимание зарубежных спортивных федераций, в том числе Европейской баскетбольной ассоциации", - подчеркнул Додон. 

По мнению главы республики, страна нуждается в таких объектах, не имеющих аналогов в регионе.

"Большой зал, вмещающий 5500 зрителей, является многофункциональным и может принимать как спортивные состязания, так и культурные мероприятия",- добавил Додон.

Спорткомплекс включает несколько плавательных бассейнов, теннисных кортов, зал для фитнеса и СПА-зону. При Chișinău Arena также открыли несколько спортивных секций для детей, в том числе из социально уязвимых семей.

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