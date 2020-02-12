Стала известная точная дата открытия спорткомплекса Chișinău Arena

Почти сразу после сдачи в эксплуатацию объект примет престижные международные соревнования по водному поло, волейболу и баскетболу.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Официальное открытие спортивного комплекса Chișinău Arena состоится 1 мая 2020 года, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон после посещения комплекса.

По его словам, был выполнен впечатляющий объем работы по строительству, которые уже завершены на 99 процентов. Дата открытия арены была выбрана по итогам дискуссии президента и премьер-министра Иона Кику.

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"Уже в первые недели мая здесь пройдут международные соревнования по водному поло, волейболу и баскетболу, поскольку Спорткомплекс привлек повышенное внимание зарубежных спортивных федераций, в том числе Европейской баскетбольной ассоциации", - подчеркнул Додон.

По мнению главы республики, страна нуждается в таких объектах, не имеющих аналогов в регионе.

"Большой зал, вмещающий 5500 зрителей, является многофункциональным и может принимать как спортивные состязания, так и культурные мероприятия",- добавил Додон.

Спорткомплекс включает несколько плавательных бассейнов, теннисных кортов, зал для фитнеса и СПА-зону. При Chișinău Arena также открыли несколько спортивных секций для детей, в том числе из социально уязвимых семей.

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