Тренер юношеской команды "Шериф" привел три причины проигрыша сербам

Шота Махарадзе, несмотря на досадный проигрыш своей команды на плей-офф Юношеской Лиги Чемпионов, отметил после матча, что настроение остается боевое и впереди – усердная работа.

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. Воспитанники Академии футбола "Шериф" проиграли сербской команде "Црвена Звезда" в первом раунде плей-офф Юношеской Лиги Чемпионов со счетом 2:4. В основное время не было забито ни одного гола, и матч решила серия пенальти в пользу сербов.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, главный тренер команды Under-19 ФК "Шериф" Шота Махарадзе привел сразу три причины того, что помешало победе его подопечных, которые столь ярко заявили о себе в самом начале турнира.

"Во-первых, очень сильный соперник, во-вторых – у нас нет большого опыта в таких играх, в-третьих – это лотерея", - объяснил он.

Говоря о сопернике команды на нынешней игре, тренер заметил, что сербы участвовали в сборе в Эмиратах, в Италии.

"Если посмотреть статистику, то это команда забивала в каждой игре. Посмотрите, в какой группе они играли. Нам они не смогли забить. Наша задача такой и была – не пропустить", - отметил он.

По словам Махарадзе, несмотря на результат матча, молодежная команда будет продолжать работать.

"Настроение остается боевое. Завтра надо опять тренироваться и усердно работать", - подчеркнул тренер.

Молодежная команда "Шерифа" в начале Лиги Чемпионов заявила о себе победно. Сначала она обыграла албанскую "Шкендию", а затем норвежский "Сонгдаль". После проигрыша сербскому сопернику тираспольчане покидают еврокубок.

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