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Игорь Додон и Анастасия Никита

Президент Молдовы поздравил Анастасию Никита с победой на чемпионате Европы

© Photo : Facebook / Igor Dodon
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200214/29197301/prezident-moldova-pozdravil-anastasia-nichita.html

Молдавская спортсменка Анастасия Никита стала чемпионкой Европы по борьбе. В категории до 59 килограммов наша соотечественница победила представительницу Болгарии.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил успех молдавской спортсменки Анастасии Никита, которая стала чемпионкой Европы по борьбе.

Анастасия Никита
© Photo : Facebook / Anastasia Nichita
Золото для Молдовы: Анастасия Никита стала чемпионкой Европы по борьбе

Глава республики поздравил чемпионку на своей странице в Facebook.

"Поздравляю нашу спортсменку Анастасию Никита, которая одержала непростую победу на Чемпионате Европы по вольной борьбе и привезет домой золотую медаль", - написал Додон.

По его словам, все гордятся молдавскими спортсменами, а каждая их победа, каждый трофей и высокий титул в очередной раз убеждают всех в том, насколько важно поддерживать спорт.

 Анастасия Никита стала чемпионкой Европы по борьбе в категории до 59 килограммов. Девушка одержала победу в поединке с представительницей Болгарии Биляной Дурдовой. Схватка была крайне напряженной, но нашей спортсменка выиграла со счетом 5:4.

Анастасия призналась, что она лишь на следующий день осознала, какой успех к ней пришел. 

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"Сколько чести и сколько гордости я испытала, когда звучал гимн нашей страны. Спасибо Богу, который меня хранит. Также благодарна тренеру, верившему в меня до последней секунды", - написала Анастасия Никита.

Она выразила благодарность и всем тем, кто  ее поддерживал. 

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