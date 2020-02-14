Россотрудничество определило проекты поддержки Приднестровья в сфере спорта

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – Sputnik. Проекты, в организации и проведении которых Россотрудничество может оказать необходимую помощь, обсудили на встрече представители российской организации и регионального спортведомства.
Хозяева затронули вопросы участия левобережных атлетов в международных соревнованиях, тему повышения квалификации тренеров-преподавателей и судей.
Следующий проект, который привлек внимание российской стороны, - проведение Кубка ГТО и Республиканского турнира "Кожаный мяч". Планируется, что эти соревнования также будут приурочены к памятным датам 2020 года, а Россотрудничество и в этих проектах окажет поддержку в награждении победителей.
Начальник Управления по физической культуре и спорту города Тирасполя Андрей Баданов высказал мнение, что поддержка любого спортивного проекта Россторудничеством значима, поскольку открывает новые перспективы.
"Спортивной общественности важно внимание к себе не только со стороны представительства, но и других российских организаций, в частности, Ассоциации российских спортсменов", - подчеркнул он.
На встрече поднимались вопросы получения дополнительного образования приднестровскими спортсменами в вузах России, а также обеспечения спортивной экипировкой и взаимодействия со спортивными вузами Российской Федерации.
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