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Россотрудничество определило проекты поддержки Приднестровья в сфере спорта

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200214/29202768/rossotrudnichestvo-opredelilo-proekty-podderzhki-pridnestrovya-v-sfere-sporta.html

Среди начинаний, которые привлекли общее внимание, - проведение Кубка ГТО и республиканского турнира "Кожаный мяч".

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – Sputnik. Проекты, в организации и проведении которых Россотрудничество может оказать необходимую помощь, обсудили на встрече представители российской организации и регионального спортведомства.

Хозяева затронули вопросы участия левобережных атлетов в международных соревнованиях, тему повышения квалификации тренеров-преподавателей и судей.

Министерство иностранных дел Приднестровья
© Sputnik / Irina Leahova
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Как отметил координатором проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев, представительство намерено вновь оказать поддержку ежегодному традиционному футбольному турниру памяти заслуженного тренера МССР и Приднестровья Евгения Шинкаренко, который в этом году планируется приурочить к 75-летию Великой Победы.

Следующий проект, который привлек внимание российской стороны, - проведение Кубка ГТО и Республиканского турнира "Кожаный мяч". Планируется, что эти соревнования также будут приурочены к памятным датам 2020 года, а Россотрудничество и в этих проектах окажет поддержку в награждении победителей.

Начальник Управления по физической культуре и спорту города Тирасполя Андрей Баданов высказал мнение, что поддержка любого спортивного проекта Россторудничеством значима, поскольку открывает новые перспективы.

"Спортивной общественности важно внимание к себе не только со стороны представительства, но и других российских организаций, в частности, Ассоциации российских спортсменов", - подчеркнул он.

На встрече поднимались вопросы получения дополнительного образования приднестровскими спортсменами в вузах России, а также обеспечения спортивной экипировкой и взаимодействия со спортивными вузами Российской Федерации.

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Теги:
проекты, Россотрудничество в Молдове, Представительство Россотрудничества в Молдове, Россотрудничество, Приднестровье


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