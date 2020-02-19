Раду Албот не смог защитить свой прошлогодний титул на турнире в США

Молдавский теннисист выступил на турнире ATP в США, но в этот раз ему не повезло. Его соперник оказался сильнее.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот проиграл в первом же матче турнира АТР Delray Beach, который проходит с 17 по 23 февраля в США.

В ночь на среду отечественный спортсмен сыграл против американца Джека Сока и не смог его одолеть.

Албот выиграл первый сет со счетом (6:3), но остальные два отдал своему оппоненту и упустил победу. Эти два сета завершились со счетом 3:6 и 6:7.

Таким образом, молдавский теннисист не смог защитить свой прошлогодний титул.

В 2019 году Албот в финале поборол британца Дэниела Эванса.

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В итоге британец смог отыграться и довести дело до тайбрейка, на котором имел три матчбола. Но Албот оказался настойчивей, сумев трижды спасти встречу, и в итоге выиграть свой первый одиночный титул на турнире АТР - 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

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