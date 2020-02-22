"Шериф" уступил в контрольном матче казанскому "Рубину"

После двух побед и ничьей тираспольчане потерпели первое поражение в контрольных матчах, проведенных в феврале.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Тираспольский "Шериф" проиграл в субботу казанскому "Рубину" в контрольном матче, который проходил в турецком Белеке.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу российской команды. Уже на 11 минуте голом отметился Хвича Кварацхелия, а на 47-й отличился Солтмурад Бакаев, перешедший в зимнее межсезонье в стан казанцев, которых возглавил Леонид Слуцкий.

Проигрыш тираспольчан "Рубину" стал первым в это межсезонье. До этого в течение десяти дней были две победы и ничья. 12 февраля "Шериф" разгромил ФК "Тигина" из Бендер (6:1), после, 16 февраля, сыграл вничью (0:0) со львовским "Рухом", а 19 февраля выиграл у "Левадии" из Таллина (1:0).

Еще два поединка "желто-черным" предстоит провести на сборах - 26 февраля пройдет игра против "Спартака" из Юрмалы, а 29 февраля - матч с "Алтын Асыром" из Ашхабада.

"Шериф" - 18-кратный чемпион Молдовы, 10-кратный обладатель Кубка страны, 7-кратный обладатель Суперкубка Молдовы. Дважды команда выигрывала Кубок Чемпионов Содружества (2003 и 2009 годы).

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