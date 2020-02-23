Определена заявка сборной Молдовы на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

Континентальное первенство по тяжелой атлетике пройдет в апреле. На данный момент принять в нем участие изъявили желание почти два десятка представителей Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. В заявку сборной Молдовы на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который пройдет весной в Москве, вошли 19 спортсменов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейской профильной федерации (EWF).

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Вженскую команду вошли: Луминица-Теодора Хынку и Екатерина Грабуча (вес до 45 килограммов), Конкордия Бутнарь (вес до 49 килограммов), Татьяна Чобану и Мария Скрипченко (вес до 59 килограммов), Светлана Розован (вес до 64 килограммов), Наталья Прищепа, Екатерина Третьякова и Екатерина Кылчик (вес до 71 килограмма), Елена Кылчик (вес до 87 килограммов).

Заявка мужской команды выглядит следующим образом: Даниел Лунгу и Виктор Морошану (вес до 61 килограмма), Михаил Мустяца (вес до 67 килограммов), Марин Робу и Константин Брату (вес до 73 килограммов), Тудор Брату (вес до 81 килограмма), Юрие Булат (вес до 89 килограммов), Тудор Чобану (вес до 96 килограммов) и Артем Гриценко (вес до 102 килограммов).

Всего в списках на участие в континентальном первенстве значатся 458 спортсменов из 42 стран.

Чемпионат Европы пройдет со 2 по 12 апреля в российской столице. Кроме того, 2 апреля состоятся выборы руководства EWF. Один из трех кандидатов на этот пост - и.о. президента федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти.

Если руководитель федерации тяжелой атлетики Молдовы не возглавит европейскую структуру, то он может занять одну из пяти других должностей, на которые претендует - стать генеральным секретарем структуры, первым вице-президентом или вице-президентом, казначеем или членом исполкома Европейской федерации. Кстати, в исполком EWF Конфлитти входит с 2016 года.

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