Дубоссарский борец прошел еще один отборочный этап к чемпионату Европы-2020

Международный турнир по греко-римской борьбе, который стал очередным тестом на право участия в континентальном первенстве, состоялся в белорусском городе Лида.

ТИРАСПОЛЬ, 25 фев – Sputnik. Воспитанник дубоссарской детско-юношеской спортивной школы №3 Ростислав Коваль стал бронзовым призером на Международном турнире по греко-римской борьбе, который прошел в городе Лида (Белоруссия).

Спортсмена в его родном городе тренирует Сергей Иванов.

Коваль боролся в весовой категории до 92-х кг. Призовое место на этом соревновании особенно важно, поскольку оно является отборочным этапом к чемпионату Европы-2020.

"Спортсмен одержал победы в трех схватках со спортсменами из России, Эстонии и Белоруссии", - отметили в дубоссарской администрации.

Коваль уступил российскому спортсмену со счетом 3:2 и занял третье место в своей весовой категории.

В ближайшее время Ростислав примет участие в международном турнире, который пройдет в начале марта в Кишиневе.

Соревнование в Лиде собрало спортсменов из Белоруссии, Литвы, Румынии, Эстонии, других стран.

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