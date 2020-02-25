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Греко-римская борьба. Архивное фото.

Дубоссарский борец прошел еще один отборочный этап к чемпионату Европы-2020

Sputnik
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200225/29322093/dubossarskiy-borets-proshel-esche-odin-otborochnyy-etap-k-chempionatu-europ-2020.html

Международный турнир по греко-римской борьбе, который стал очередным тестом на право участия в континентальном первенстве, состоялся в белорусском городе Лида.

ТИРАСПОЛЬ, 25 фев – Sputnik. Воспитанник дубоссарской детско-юношеской спортивной школы №3 Ростислав Коваль стал бронзовым призером на Международном турнире по греко-римской борьбе, который прошел в городе Лида (Белоруссия).

Спортсмена в его родном городе тренирует Сергей Иванов.

Коваль боролся в весовой категории до 92-х кг. Призовое место на этом соревновании особенно важно, поскольку оно является отборочным этапом к чемпионату Европы-2020.

"Спортсмен одержал победы в трех схватках со спортсменами из России, Эстонии и Белоруссии", - отметили в дубоссарской администрации.

Молдавский борец греко-римского стиля Игорь Бешляга на Европейских играх
© Photo : Olympic Moldova
Приднестровский борец снова завоевал золото на международном турнире
Коваль уступил российскому спортсмену со счетом 3:2 и занял третье место в своей весовой категории.

В ближайшее время Ростислав примет участие в международном турнире, который пройдет в начале марта в Кишиневе.

Соревнование в Лиде собрало спортсменов из Белоруссии, Литвы, Румынии, Эстонии, других стран.

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Теги:
чемпионат Европы по борьбе, чемпионат Европы, Приднестровье


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