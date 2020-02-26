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Чемпионат мира по борьбе - финал - Жабраилов (Россия) / Рубаев (Молдова)

Россия и Молдова намерены вместе развивать спорт

© Sputnik / Владислав Воднев
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200226/29322853/rossiya-i-moldova-namereny-vmeste-razvivat-sport.html

Руководство ряда молдавских спортивных организаций подписало несколько соглашений с представителями профсоюзов России.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Перспективы сотрудничества и возможности проведения в Молдове крупных международных спортивных соревнований изучила специальная делегация, прибывшая из Санкт-Петербурга. В нее вошли представители Профсоюзной организации Общероссийского союза спортсменов и работников спортивных сооружений ПРОФСПОРТ РФ. А также представители молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге, федерации водного поло и другие. 

Развитие спорта в Молдове

Делегация во главе с заместителем председателя ПРОФСПОРТ Владимиром Кулибабой заинтересована в развитии молдавского спорта.

"Мы предлагаем свой опыт коллегам-спортсменам из Молдовы, хотим объединить усилия в реализации разных спортивных проектов. Все это для того, чтобы коллеги имели возможность воспитать спортсменов высочайшего класса, способных подниматься на пьедесталы Олимпийских игр, а, может, и чемпионатов мира", - заявил Кулибаба.

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Помимо развития спорта профессионального, российская сторона готова оказать поддержку и реализовать ряд совместных проектов с Молдовой для популяризации физической культуры.

Владимир Кулибаба
© Sputnik /
Кулибаба: российская сторона готова поддержать молдавский спорт

Планируется массово вовлекать детей, родителей и всех мотивированных молдавских граждан быть просто здоровыми телом и крепкими духом людьми.

Для осуществления этих целей гости из России решили посетить в столице несколько спортивных объектов и оценить их возможности. Главный в списке - "Кишинев Арена", открытие, которой пройдет 1 мая этого года. В дальнейшем на этих площадках планируется проводить крупные соревнования.

Во время визита Владимир Кулибаба встретился с президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Молдовы Николаем Журавским, также с чиновниками из министерства, представителями федераций разных видов спорта. 

Защита прав спортсменов в Молдове 

В ходе визита Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы подписала соглашение с ПРОФСПОРТ РФ. Завизировали документ глава НКПМ Олег Будза и Владимир Кулибаба. Стороны поделились опытом и договорились о взаимной помощи.

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В ходе встречи обсуждался вопрос защиты прав спортсменов. 

Профсоюзы
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Профсоюзы Молдовы приглашают всех на Спартакиаду

"Интересный опыт коллег из Санкт-Петербурга. Там создали профсоюз для спортсменов. Почему бы нам не перенять это, ведь атлеты тоже нуждаются в защите. Как действующие, так и те, кто ушли из спорта. Речь идет о профессиональных заболеваниях, травмах и разных услугах", - пояснил Будза. 

По его словам, в Молдове есть хорошие начинания в этом направлении. После подписания договора стороны активно начнут обмениваться информацией и опытом, и, возможно, вскоре в нашей стране появятся новые программы и проекты. 

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