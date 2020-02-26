Приднестровская пловчиха привезла два золота с международного турнира

ТИРАСПОЛЬ, 26 фев – Sputnik. Мастер спорта международного класса Татьяна Салкуцан завоевала в составе молдавской сборной сразу два золота открытого чемпионата Литвы по плаванию, который проходил в Алитусе.
"На своих любимых дистанциях – 100 и 200 метров на спине – Татьяна стала сильнейшей и завоевала две золотые медали. А всего молдавская команда имеет в своем активе 12 медалей высшей пробы", - отметили в службе по спорту Приднестровья.
Всего в соревнованиях в Литве приняли участие 360 спортсменов, которые представляли 22 спортивных клуба и сборные команды из четырех стран мира.
В 2019 году Салкуцан завоевала квоту на участие в XXXII Олимпийских Играх и летом нынешнего года выступит в олимпийском бассейне в Токио.
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