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Приднестровская пловчиха привезла два золота с международного турнира

© Sputnik / Ilya Pitalev
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200226/29325275/pridnestrovskaya-plovchikha-privezla-dva-zolota-s-mezhdunarodnogo-turnira.html

Татьяна Салкуцан участвовала в составе молдавской сборной и благодаря своим результатам получила путевку на чемпионат Европы по плаванию.

ТИРАСПОЛЬ, 26 фев – Sputnik. Мастер спорта международного класса Татьяна Салкуцан завоевала в составе молдавской сборной сразу два золота открытого чемпионата Литвы по плаванию, который проходил в Алитусе.

"На своих любимых дистанциях – 100 и 200 метров на спине – Татьяна стала сильнейшей и завоевала две золотые медали. А всего молдавская команда имеет в своем активе 12 медалей высшей пробы", - отметили в службе по спорту Приднестровья.

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При этом, показанные результаты – 1.03,09 на дистанции 100 метров и 2.14,37 на дистанции 200 метров – стали выполнением норматива, который дает право приднестровской спортсменке выступить на чемпионате Европы по плаванию в мае месяце в Будапеште.

Всего в соревнованиях в Литве приняли участие 360 спортсменов, которые представляли 22 спортивных клуба и сборные команды из четырех стран мира.

В 2019 году Салкуцан завоевала квоту на участие в XXXII Олимпийских Играх и летом нынешнего года выступит в олимпийском бассейне в Токио.

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Теги:
Татьяна Салкуцан, плавание, Приднестровье


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