Будза: в Молдове можно создать профсоюз для спортсменов

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы подписала соглашение с Профсоюзной организацией Общероссийского союза спортсменов и работников спортивных сооружений ПРОФСПОРТ РФ.
Подписи под документом поставили глава НКПМ Олег Будза и заместитель председателя ПРОФСПОРТ Владимир Кулибаба. Делегация из России побывала с визитом в Кишиневе.
Стороны провели рабочую беседу и поделились полезной информацией и опытом. Некоторые проекты приглянулись представителям молдавских профсоюзов
"Интересный опыт коллег из Санкт-Петербурга. Там создали профсоюз для спортсменов. Почему бы нам не перенять это, ведь атлеты тоже нуждаются в защите. Как действующие, так и те, кто ушли из спорта", - заявил председатель НКПМ.
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Будза объяснил, что речь идет о защите атлетов, как трудящихся. Многие из них, как добавил собеседник, уже во время своей спортивной карьеры или после сталкиваются с различными профессиональными болезнями и травмами.
По его мнению, некоторую материальную помощь или лечение необходимо обеспечить, как действующим спортсменам, так и уже завершившим карьеру.
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