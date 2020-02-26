Будза: в Молдове можно создать профсоюз для спортсменов

В Молдове задумались о защите прав спортсменов. Была озвучена идея создать профсоюзную организацию, которая бы помогала атлетам, как действующим, так и уже ушедшим из спорта.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы подписала соглашение с Профсоюзной организацией Общероссийского союза спортсменов и работников спортивных сооружений ПРОФСПОРТ РФ.

Подписи под документом поставили глава НКПМ Олег Будза и заместитель председателя ПРОФСПОРТ Владимир Кулибаба. Делегация из России побывала с визитом в Кишиневе.

Стороны провели рабочую беседу и поделились полезной информацией и опытом. Некоторые проекты приглянулись представителям молдавских профсоюзов

"Интересный опыт коллег из Санкт-Петербурга. Там создали профсоюз для спортсменов. Почему бы нам не перенять это, ведь атлеты тоже нуждаются в защите. Как действующие, так и те, кто ушли из спорта", - заявил председатель НКПМ.

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Будза объяснил, что речь идет о защите атлетов, как трудящихся. Многие из них, как добавил собеседник, уже во время своей спортивной карьеры или после сталкиваются с различными профессиональными болезнями и травмами.

По его мнению, некоторую материальную помощь или лечение необходимо обеспечить, как действующим спортсменам, так и уже завершившим карьеру.

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