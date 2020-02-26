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Олег Будза
© Sputnik / Osmatesco

Будза: в Молдове можно создать профсоюз для спортсменов

Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200226/29330661/budza-v-moldove-mozhno-sozdat-profsoyuz-dlya-sportsmenov.html

В Молдове задумались о защите прав спортсменов. Была озвучена идея создать профсоюзную организацию, которая бы помогала атлетам, как действующим, так и уже ушедшим из спорта.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы подписала соглашение с Профсоюзной организацией Общероссийского союза спортсменов и работников спортивных сооружений ПРОФСПОРТ РФ.

Чемпионат мира по борьбе - финал - Жабраилов (Россия) / Рубаев (Молдова)
© Sputnik / Владислав Воднев
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Подписи под документом поставили глава НКПМ Олег Будза и заместитель председателя ПРОФСПОРТ Владимир Кулибаба. Делегация из России побывала с визитом в Кишиневе.

Стороны провели рабочую беседу и поделились полезной информацией и опытом. Некоторые проекты приглянулись представителям молдавских профсоюзов 

"Интересный опыт коллег из Санкт-Петербурга. Там создали профсоюз для спортсменов. Почему бы нам не перенять это, ведь атлеты тоже нуждаются в защите. Как действующие, так и те, кто ушли из спорта", - заявил председатель НКПМ. 

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Будза объяснил, что речь идет о защите атлетов, как трудящихся. Многие из них, как добавил собеседник, уже во время своей спортивной карьеры или после сталкиваются с различными профессиональными болезнями и травмами.

По его мнению, некоторую материальную помощь или лечение необходимо обеспечить, как действующим спортсменам, так и уже завершившим карьеру. 

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