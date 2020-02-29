15:16 29 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Мяч.

"Зимбру" не явился на матч Кубка Федерации, чем это грозит

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200229/29366256/komanda-zimbru-ne-yavilas-na-match-kubka-federatsii-po-futbolu.html

У футбольного клуба серьезные финансовые проблемы, в том числе с заработной платой. Теперь некогда прославленная команда может быть исключена из турнира.

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Команда "Зимбру" не явилась на матч пятого этапа Кубка Федерации Молдовы по футболу. Таким образом, запланированная на субботу игра с "Шерифом" не состоялась, а команде присуждено техническое поражение.

Согласно регламенту турнира, клуб может быть отстранен от дальнейшего участия в матчах.

По данным спортивных обозревателей, менеджеры кишиневцев продолжают испытывать серьезные финансовые проблемы, а игроки не получают обещанной зарплаты.

В августе 2019 года, по итогам первой части сезона, "Зимбру" расторг контракт с 19 футболистами, а затем практически полностью потерял финансирование, рискуя вообще не участвовать в турнире.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

ФИФА окажет поддержку молдавскому футболу
Сборная Молдовы по футболу уступила Швеции в товарищеском матче
Теги:
Зимбру


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Работа дворников в Кишиневе.
Незаметные хранители чистоты: как трудятся женщины-дворники Кишинева
Необычная история пса, который гремит на всю Молдову
Необычная история пса, который "гремит" на всю Молдову
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться