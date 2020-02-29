"Зимбру" не явился на матч Кубка Федерации, чем это грозит

У футбольного клуба серьезные финансовые проблемы, в том числе с заработной платой. Теперь некогда прославленная команда может быть исключена из турнира.

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Команда "Зимбру" не явилась на матч пятого этапа Кубка Федерации Молдовы по футболу. Таким образом, запланированная на субботу игра с "Шерифом" не состоялась, а команде присуждено техническое поражение.

Согласно регламенту турнира, клуб может быть отстранен от дальнейшего участия в матчах.

По данным спортивных обозревателей, менеджеры кишиневцев продолжают испытывать серьезные финансовые проблемы, а игроки не получают обещанной зарплаты.

В августе 2019 года, по итогам первой части сезона, "Зимбру" расторг контракт с 19 футболистами, а затем практически полностью потерял финансирование, рискуя вообще не участвовать в турнире.

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