Молдавские биатлонисты скромно выступили в спринте на ЧЕ-2020

В мужском забеге на короткую дистанцию победил российский биатлонист Матвей Елисеев, в женском первое место заняла шведка Элизабет Хегберг.

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Представители Молдовы заняли мета ниже 50-го среди участников спринтерской гонки на Чемпионате Европы по биатлону, который проходит в спорткомплексе Раубичи под Минском.

В мужском спринте на 10 километров победил российский биатлонист Матвей Елисеев с результатом 23 минуты 46,4 секунды (1 промах). Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (+4,1 секунды, 1 промах), на третьем оказался норвежец Александер-Фьельд Андерсен (+25,5 секунды, 1 промах).

Лучший результат среди представителей молдавской команды показал Михаил Усов, который пришел к финишу 59-м (+2 минуты 18,9 секунды, 3 промаха). Павел Магазеев финишировал на 75 месте (+3 минуты 2,5 секунды, 4 промаха), Андрей Усов завершил гонку на 103-м (+5 минут 30,1 секунды, 5 промахов).

В женском спринте на 7,5 километров первые два места заняли представительницы Скандинавии. Золото у шведки Элизабет Хегберг, с результатом 22 минуты 39,6 секунды (1 промах), серебро досталось норвежке Иде Лиен (+14,4 секунды, без промахов). Бронзу завоевала белорусская биатлонистка Ирина Кривко (+15,9 секунды, 1 промах).

Молдавская биатлонистка Алла Гиленко финишировала 73-й (+3 минуты 37 секунд, 2 промаха). Алина Стремоус завершила гонку 91-й (+5 минут 14,7 секунды, 3 промаха).

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 1 марта, гонкой преследования.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK