Накануне матча Молдова-Россия пройдет игра с легендами московского Спартака

"Золотое трио" московского футбольного клуба "Спартак" приедет в Молдову для участия в "матче легенд".

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Молдавская федерация футбола организует несколько событий, приуроченных к товарищескому матчу Молдова-Россия, который состоится 31 марта на стадионе "Зимбру".

"Среди одного из событий - матч легенд молдавского и российского футбола. Со стороны гостей на матч специально прибудет "золотое трио" 90-х годов из ФК "Спартак", - говорится в пресс-релизе Молдавской федерации футбола.

При этом, имена футболистов пока не называют.

Помимо этой игры, пройдет товарищеский матч между журналистами двух стран. Детали всех этих предстоящих событий будут известны позже.

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Сборная России по футболу прибудет в Молдову 29 марта прямо из Швеции, где у них накануне должен состояться другой товарищеский матч.

Судить матч между сборными Молдовы и России будет бригада арбитров из Польши, во главе - Кшиштоф Якубик. Его ассистенты Аркадиуш Камиль Войцик и Адам Купсик.

В ближайшее время станет известна цена билетов и когда они поступят в продажу.

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