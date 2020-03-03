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Мяч

ФК "Зимбру" исключен из Кубка Федерации

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200303/29399584/zimbru-isklyuchen-iz-kubka-federatsiy.html

Клуб "Зимбру" не явился на матч пятого этапа Кубка Федерации Молдовы по футболу, что не могло не остаться без санкций.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Во вторник состоялось заседание Комитета по проведению соревнований Молдавской федерации футбола (МФФ), который рассмотрел неявку команды ФК "Зимбру" на матч Кубка Федерации против тирасполького "Шерифа".

"Согласно регламенту турнира, "Зимбру" был исключен из дальнейшего соревнования", - сообщили на официальном сайте МФФ.  

Теперь состав групп выглядит следующим образом:

A: "Петрокуб", "Милсами", "Шериф", "Флорешть";

В: "Сфынтул Георге", "Дачия Буюкань", "Динамо-Ауто", "Сперанца", "Кодру". 

Мяч.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Зимбру" не явился на матч Кубка Федерации, чем это грозит

В матчах последнего тура встретятся команды, занявшие одинаковые места в своих группах. Таким образом, в финале сыграют "Петрокуб" и "Сфынтул Георге", в матче за третье место "Милсами" - "Дачия Буюкань" и так далее.

В субботу, 29 февраля команда "Зимбру" не явилась на матч пятого этапа Кубка Федерации Молдовы по футболу. Таким образом, запланированная  игра с "Шерифом" не состоялась, а кишиневскому клубу присуждено техническое поражение.

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По данным спортивных обозревателей, менеджеры кишиневцев продолжают испытывать серьезные финансовые проблемы, а игроки не получают обещанной зарплаты.

В августе 2019 года, по итогам первой части сезона, "Зимбру" расторг контракт с 19 футболистами, а затем практически полностью потерял финансирование, рискуя вообще не участвовать в турнире.

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