"Зимбру" снимается с национального чемпионата

Некогда славный клуб с 73-летней историей уже длительное время испытывает финансовые трудности, руководство приняло решение "поставить на паузу" участие в национальном дивизионе и других соревнованиях.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Кишиневский футбольный клуб "Зимбру" снимается с молдавского чемпионата. Об этом заявил на пресс-конференции вице-президент клуба Севастьян Ботнарь.

Выступая перед журналистами, он отметил, что большая часть финансирования поступала от бизнесмена Николая Черного, который более не заинтересован в поддержке клуба.

"Учитывая, что 70 процентов бюджета уходит на первую команду, мы приняли решение отозвать ее. Это означает вывод клуба из соревнований. Начиная с сегодняшнего дня, первая команда клуба прекращает свое существование", - уточнил Ботнарь.

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Однако, по словам представителя клуба, планируется, что команда пропустит соревнования только в этом году. За этот период руководство надеется улучшить финансовую ситуацию.

Как пояснил Ботнарь, долги составляют шесть миллионов леев и выплатить их очень сложно, потому что футбол в Молдове практически не окупается.

Вице-президент "Зимбру" рассказал, что в сентября прошлого года была возможность привлечения итальянских инвесторов, но договориться тогда не получилось.

Что касается академии "Зимбру", то она продолжит свою работу.

В пятницу в 17.00 руководство приглашает всех желающих на базу клуба, чтобы обсудить, как решить сложившуюся ситуацию.

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