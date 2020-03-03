"Зимбру" снимается с национального чемпионата

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Кишиневский футбольный клуб "Зимбру" снимается с молдавского чемпионата. Об этом заявил на пресс-конференции вице-президент клуба Севастьян Ботнарь.
Выступая перед журналистами, он отметил, что большая часть финансирования поступала от бизнесмена Николая Черного, который более не заинтересован в поддержке клуба.
"Учитывая, что 70 процентов бюджета уходит на первую команду, мы приняли решение отозвать ее. Это означает вывод клуба из соревнований. Начиная с сегодняшнего дня, первая команда клуба прекращает свое существование", - уточнил Ботнарь.
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Однако, по словам представителя клуба, планируется, что команда пропустит соревнования только в этом году. За этот период руководство надеется улучшить финансовую ситуацию.
Как пояснил Ботнарь, долги составляют шесть миллионов леев и выплатить их очень сложно, потому что футбол в Молдове практически не окупается.
Вице-президент "Зимбру" рассказал, что в сентября прошлого года была возможность привлечения итальянских инвесторов, но договориться тогда не получилось.
Что касается академии "Зимбру", то она продолжит свою работу.
В пятницу в 17.00 руководство приглашает всех желающих на базу клуба, чтобы обсудить, как решить сложившуюся ситуацию.
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