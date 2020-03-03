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Стадион Зимбру.

"Зимбру" снимается с национального чемпионата

© Photo : Sandu Grecu
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200303/29399824/zimbru-snimaetsya-s-natsionalnogo-chempionata.html

Некогда славный клуб с 73-летней историей уже длительное время испытывает финансовые трудности, руководство приняло решение "поставить на паузу" участие в национальном дивизионе и других соревнованиях.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Кишиневский футбольный клуб "Зимбру" снимается с молдавского чемпионата. Об этом заявил на пресс-конференции вице-президент клуба Севастьян Ботнарь.

Выступая перед журналистами, он отметил, что большая часть финансирования поступала от бизнесмена Николая Черного, который более не заинтересован в поддержке клуба. 

"Учитывая, что 70 процентов бюджета уходит на первую команду, мы приняли решение отозвать ее. Это означает вывод клуба из соревнований. Начиная с сегодняшнего дня, первая команда клуба прекращает свое существование", - уточнил Ботнарь. 

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Однако, по словам представителя клуба, планируется, что команда пропустит соревнования только в этом году. За этот период руководство надеется улучшить финансовую ситуацию.

Мяч
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Как пояснил Ботнарь, долги составляют шесть миллионов леев и выплатить их очень сложно, потому что футбол в Молдове практически не окупается. 

Вице-президент "Зимбру" рассказал, что в сентября прошлого года была возможность привлечения итальянских инвесторов, но договориться тогда не получилось. 

Что касается академии "Зимбру", то она продолжит свою работу. 

В пятницу в 17.00 руководство приглашает всех желающих на базу клуба, чтобы обсудить, как решить сложившуюся ситуацию. 

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