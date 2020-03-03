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Футбольный мяч

Футбольные сборные Молдовы и Андорры сыграют в конце марта

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200303/29402040/sbornye-moldova-andorra-vstretyatsya-v-tovarischeskom-matche-kontse-mart.html

В преддверии товарищеского матча со сборной России молдавские футболисты встретятся в таком же формате со сборной Андорры.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Национальная Молдовы в перспективе подготовки к Лиге наций проведет товарищеский матч, сообщили во вторник в Молдавской федерации футбола.

"Наша сборная 26 марта встретится с командой Андорры", - отметили в федерации.

Игра состоится 26 марта на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Время начала и информация о билетах, как отметили в Молдавской федерации футбола, будет опубликована позже.

Футбол
© Sputnik / Alexey Kudenko
Накануне матча Молдова-Россия пройдет игра с легендами московского Спартака

Ранее Молдова и Андорра всего встречались между собой шесть раз. В четырех встречах победа досталась нашим футболистам, один поединок завершился вничью, а в последнем матче, состоявшемся между командами в октябре 2019-го, сборная республики уступила.

На 31 марта в Кишиневе запланирован товарищеский матч между сборными России и Молдовы. Гости прибудут в молдавскую столицу 29 марта прямо из Швеции, где у них накануне должен состояться другой товарищеский поединок.

Судить игру между сборными Молдовы и России будет бригада арбитров из Польши, во главе - Кшиштоф Якубик. Его ассистенты Аркадиуш Камиль Войцик и Адам Купсик.

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