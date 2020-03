Сборная РМ по футболу сыграет в Лиге Наций со Словенией, Косово и Грецией

View this post on Instagram

Câteva momente în urmă, la Amsterdam a fost stabilită grupa Moldovei în Liga Națiunilor UEFA. Astfel, țara noastră va face parte din grupa 3, din liga C, alături de Slovenia, Kosovo și Grecia. Grupa 🔥🔥🔥🔥 #fmf #echipatarii #fmfmoldova #nationsleague #football #moldova #uefa