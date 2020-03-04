Теннисистка из Дубоссар стала абсолютной чемпионкой Молдовы 2020 года

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. Спортсменка из Дубоссар Екатерина Шмыгановская стала победительницей в национальном чемпионате Молдовы по настольному теннису. Один из главных турниров сезона прошел в Бельцах. Программа чемпионата предусматривала состязания в пяти категориях. Одиночный разряд у мужчин и женщин, мужские и женские пары, и микст – смешанные пары.
"Блестяще проявила себя Екатерина Шмыгановская. На турнире ей просто не было равных. Три золотых медали – в личном зачете, в паре с Александрой Кирьяковой и в миксте, где ее партнером был Денис Церна, принесли ей звание абсолютной чемпионки Молдовы 2020 года", - отметили в службе по спорту Приднестровья.
Денис Церна занял два первых места – в паре и в миксте, а также третье в индивидуальном зачете.
Успех в чемпионате Молдовы стало очередным шагом к чемпионатам Европы и мира, а также к квалификационному олимпийскому турниру, который дает каждому спортсмену шанс на завоевание квоты для выступления на XXXII Олимпийских Играх. Они, если не будут перенесены из-за распространяющегося коронавируса, планируются на лето 2020 года в Токио.
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