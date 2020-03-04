Стало известно, когда сборная Молдовы проведет матчи Лиги Наций

По итогам жеребьевки Лиги наций в сезоне 2020-2021 годов национальная сборная Молдовы по футболу попала в третью группу Лиги C. Там она сразится с соперниками из Словении, Косово и Греции.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Сборная Молдовы по футболу проведет все матчи Лиги Нации осенью 2020 года.

Об этом стало известно из расписания турнира, которое опубликовала УЕФА.

При составлении графика встреч учитывался режим наибольшего благоприятствования для телетрансляций.

Первый матч сборная Молдовы проведет дома против сборной Косово.

Расписание матчей в третьей группе Лиги C выглядит следующим образом:

- Молдова - Косово (21:45), 3 сентября;

- Словения - Молдова (19:00), 6 сентября;

- Греция - Молдова (21:45), 10 октября;

- Молдова - Словения (21:45), 13 октября;

- Молдова - Греция (21:45), 13 ноября;

- Косово - Молдова (21:45), 16 ноября.

Победитель группы пройдет в дивизион выше. Поскольку в Лиге D только две группы, команды, выбывающие из Лиги С выявят в марте 2022 года.

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Расположение сборных в Лиге Наций повлияет на возможность их попадания на Чемпионат мира в 2022 году.

Помимо национальных команд, квалифицировавшихся в финальную стадию мирового первенства напрямую через отбор, на Мундиаль поедут еще десять победителей своих групп из Лиги Наций, а также две сборные со вторых и некоторые с третьих мест.

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