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Товарищеский матч Молдова-Россия перенесли на другое время

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200306/29432947/tovarischeskiy-match-moldova-russia-perenesli-na-drugoe-vremya.html

Сборная России по футболу прибудет в Молдову 29 марта прямо из Швеции, где у них накануне должен состояться другой товарищеский матч.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. Сборные Молдовы и России встретятся в товарищеском матче на два часа раньше.

Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций
© Sputnik / Osmatesco
Сборная РМ по футболу сыграет в Лиге Наций со Словенией, Косово и Грецией

Об этом сообщили в Молдавской Федерации футбола. Матч запланирован на 31 марта в Кишиневе на стадионе "Зимбру"в 19:45. 

Доступ болельщикам на стадион будет открыт с 17:45. 

Билеты на игру уже поступили в продажу, их цена от 100 до 400 леев.

Накануне, 26 марта, молдавские футболисты сыграют товарищеский матч в Тирасполе против сборной Андорры.

Сборная России по футболу прибудет в Молдову 29 марта прямо из Швеции, где у них накануне должен состояться другой товарищеский матч.

Судить матч между сборными Молдовы и России будет бригада арбитров из Польши, во главе с Кшиштофом Якубиком.  Его ассистенты Аркадиуш Камиль Войцик и Адам Купсик.

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