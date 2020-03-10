Продажа билетов на матч Молдова - Россия перенесена

Ситуация с коронавирусом начала влиять уже и на сферу спорта в Молдове. Возможно товарищеский матч с Россией будет проведен без зрителей.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Продажа билетов на товарищейский матч Молдова - Россия перенесена, сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола (МФФ).

В федерации объяснили, что к такому решению пришли после того, как министерство здравоохранения, труда и социальной защиты потребовало отменить все массовые мероприятия в стране. Решение министерства было принято оперативным штабом, созданным при Национальномагентстве общественного здоровья в связи с распространением коронавируса в стране.

"В молдавской федерации футбола решили пока приостановить продажу билетов на матч Молдова-Россия, который запланирован на 31-е марта в Кишиневе на стадионе "Зимбру", - заявил для Sputnik Молдова глава пресс-службы МФФ Александр Греку.

По его словам, речь идет пока только об этом матче, что станет с другими играми, в том числе товарищеским матчем с Андоррой в Тирасполе, пока неизвестно.

Греку отметил, что возможно билеты еще поступят в продажу.

Он добавил, что также пока неясно, что будет и с чемпионатом Молдовы по футболу. По словам Греку, решение этого вопроса перенесено на следующую неделю.

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