Объявлены имена "сборников" перед матчами Молдовы с Андоррой и Россией

Несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране, национальная сборная по футболу продолжает подготовку к двум запланированным товарищеским матчам.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы Энгин Фират назвал футболистов, вызванных для подготовки к товарищеским матчам с Андоррой и Россией, сообщает официальный сайт Молдавской федерации футбола (МФФ).

Всего главный тренер пригласил на сбор 25 футболистов.

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Алексей Кошелев (Фортуна Ситтард, Голландия), Денис Русу (Поли Яссы, Румыния), Николай Чеботарь (Сфынтул Георге).

Защитники: Игорь Армаш (ФК Волунтарь, Румыния), Денис Марандич (НК Целе, Словения), Дину Граур (Астра Джурджу, Румыния), Кэтэлин Карп (Уфа, Россия), Виктор Мудрак (Алашкерт, Армения), Анатолий Препелицэ (Спартак Юрмала, Латвия), Артур Крэчун (Университатя Клуж, Румыния), Олег Рябчук (Пасуш де Феррейра, Португалия), Ион Жардан (Петрокуб), Андрей Кожокарь (Сперанца Ниспорены), Максим Плопа (Балтика Калининград, Россия), Сергей Платика (Петрокуб).

Полузащитники: Валерий Чуперка (ФК Тамбов, Россия), Артур Ионицэ (Кальяри, Италия), Александр Суворов (Сфынтул Георге), Вадим Рацэ (Киндия Тырговиште, Румыния), Евгений Кочук (Сабах, Азербайджан), Кристиан Дрос (Политехника Тимишоара, Румыния).

Нападающие: Раду Гынсарь (Хапоэль Кирьят Шмона, Израиль), Виталий Дамашкан (Фортуна Ситтард, Нидерланды), Николай Милинчану (Вадуцц Лихтенштейн, Швейцария), Владимир Амброс (Петрокуб).

Сборная проведет первую тренировку 23 марта на спортивной базе в Вадул-луй-Водэ.

Матч с Андоррой запланирован на 26 марта на Малой Арене ФК "Шериф" в Тирасполе, а с Россией - на 31 марта на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Ранее стало известно, что продажа билетов на товарищеский матч Молдова-Россия отложена.

В федерации объяснили, что такое решение было принято после того, как министерство здравоохранения, труда и социальной защиты потребовало отменить все массовые мероприятия в стране. Решение Минздрава принято оперативным штабом, созданным при Национальном агентстве общественного здоровья в связи с распространением коронавируса в стране.

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