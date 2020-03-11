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Футбольный мяч

Решено: молдавская сборная проведет матчи с Россией и Андоррой без зрителей

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200311/29490999/resheno-moldavskaya-sbornaya-provedet-matchi-s-russia-i-andorra-bez-zriteley-.html

Запрет на массовые мероприятия в стране действует и на спортивные события: две товарищеские игры молдавских "сборников" пройдут при пустых трибунах.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В связи с объявленными Национальной комиссией общественного здоровья мерами по борьбе с коронавирусной инфекции, Молдавская Федерация футбола приняла решение провести без зрителей товарищеские матчи сборной Молдовы с Россией и Андоррой.  

Сборная Молдовы по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Объявлены имена "сборников" перед матчами Молдовы с Андоррой и Россией

"Решение приняли на совместном заседании руководства Молдавской Федерации футбола и министерства образования, культуры и исследований", - говорится в сообщении МФФ. 

Во вторник в Молдове введен полный запрет на проведение массовых мероприятий, решение было принято оперативным штабом, созданным при Национальном агентстве общественного здоровья.

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Товарищеский матч сборной Молдовы против Андорры запланирован на 26 марта в 19.45 на малой арене спортивного комплекса "Шериф".

Другая дружественная встреча молдавской сборной состоится 31 марта в Кишиневе на стадионе "Зимбру". 

Оба матча пройдут без зрителей. 

В федерации призвали всех болельщиков понять решение властей и следить за матчем дома по ТВ-трансляции.

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