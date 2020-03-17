Состоятся ли товарищеские матчи сборной Молдовы по футболу - ответ МФФ

Ждать ли в Молдове футболистов из России и Андорры, пока непонятно. В связи с действием "красного кода" в стране была приостановлена работа нескольких КПП и полностью остановлено авиасообщение.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) ожидает решения УЕФА о судьбе чемпионата Европы, после подумаем, что будет с товарищескими матчами, заявил Sputnik глава пресс-службы МФФ Александр Греку.

"Пока нет никакой информации. Не уверен, что сегодня решится судьба этой игры. Сегодня УЕФА проведет собрание. Посмотрим, что решат насчет чемпионата Европы и других официальных матчей, которые должны состояться в конце месяца", - сказал корреспонденту Sputnik Молдова Греку.

Собеседник отметил, что МФФ и сама вправе решать, проводить ли товарищеские матчи сборной, но для начала лучше дождаться позиции УЕФА.

"Но в случае, если все товарищеские игры отменят, то мы должны будем подчиниться", - уточнил Греку.

У молдавской сборной по футболу запланировано два товарищеских матча на конец месяца. С командой Андорры наши сборники должны сыграть в Тирасполе 26 марта.

Товарищеский матч Молдова-Россия перенесли на другое время>>>

Товарищеский поединок с российскими футболистами запланирован на 31 марта в Кишиневе. Еще до введения в Молдове ограничительных мер из-за коронавируса нового типа сообщалось, что игроки сборной России должны прибыть в нашу страну 29 марта. Но со вторника в республике полностью приостановлено авиасообщение, а Международный аэропорт Кишинева приостановил работу.

Ранее в Молдавской федерации футбола приняли решение, что матч в Кишиневе состоится без зрителей, в связи с отменой всех массовых мероприятий в стране для борьбы с распространением коронавируса.

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