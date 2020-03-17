Футбольный матч Молдова-Россия отменен - РФС

Пандемия коронавируса, объявленная в мире, продолжает вносить коррективы в календарь спортивных мероприятий - товарищеского матча Молдова-Россия в марте не будет.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Товарищеские матч сборной России с командой Молдовы, который должен был пройти в Кишиневе 31 марта, не состоится. Из-за коронавируса отменена встреча российских сборников со Швецией, а также все тренировочные сборы национальных команд, заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

"Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдовы и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее", - сказал Мельников РИА Новости.

В Молдавской федерации футбола ранее, что примут решение о товарищеских играх после рекомендаций УЕФА. У молдавской сборной по футболу запланировано два таких матча - с Андоррой (в Тирасполе 26 марта) и с Россией (31 марта в Кишиневе).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.

Норвежская футбольная ассоциация во вторник после видеоконференции УЕФА сообщила о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

В Молдове футбольные турниры также не проводятся.

Ситуация с коронавирусом в Молдове

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". А уже 13 марта в стране был введен "красный код" эпидемической опасности.

Кроме того, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK