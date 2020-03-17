Футбольный матч Молдова-Россия отменен - РФС

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Товарищеские матч сборной России с командой Молдовы, который должен был пройти в Кишиневе 31 марта, не состоится. Из-за коронавируса отменена встреча российских сборников со Швецией, а также все тренировочные сборы национальных команд, заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.
"Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдовы и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее", - сказал Мельников РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.
Норвежская футбольная ассоциация во вторник после видеоконференции УЕФА сообщила о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
В Молдове футбольные турниры также не проводятся.
Ситуация с коронавирусом в Молдове
Кроме того, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.
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