Товарищеские матчи сборной Молдовы с Россией и Андоррой отложены

Возможный срок проведения этих двух контрольных игр - июнь 2021 года. На этот же период УЕФА перенесла квалификационные поединки Чемпионата Европы по футболу.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Товарищеские матчи сборной Молдовы с Андоррой и Россией отложены в связи с решением парламента республики объявить в стране на 60 дней чрезвычайное положение, сообщили во вторник в Молдавской федерации футбола (МФФ).

Режим чрезвычайного положения будет действовать в Молдове до 15 мая. Такие меры ввели в связи с распространением коронавируса.

"После решения парламента о введении режима ЧП в стране на 60 дней, а также после заявления УЕФА о переносе всех матчей с марта на июнь, - мы также решили отложить два матча с Андоррой (в Тирасполе 26 марта) и с Россией (в Кишиневе 31 марта)", - говорится в сообщении МФФ.

На экстренном онлайн-заседании УЕФА, в котором приняли участие представители национальных федераций футбола, а также представители различных европейских клубов, было принято решение перенести Чемпионат Европы 2020 на следующий год, а запланированные на март отборочные игры ЕВРО-2020 и товарищеские матчи провести в июне.

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"Здоровье всех участников игры - это приоритет", - говорится в заявлении УЕФА.

На данный момент европейская федерация сосредоточится на завершении соревновательного сезона. Для достижения этой цели была создана рабочая группа, которая вместе с лигами и клубами рассмотрит календарные и прочие организационные вопросы.

В МФФ также отметили, что в такой сложной ситуации предпримут все необходимые меры для поддержки футбола и граждан страны.

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