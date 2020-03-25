Журавский: молдавские спортсмены пересмотрят подготовку к Олимпиаде

Перенос Олимпиады в Токио на 2021 год - дело уже решенное. Теперь все национальные олимпийские комитеты должны продумать новую программу подготовки к Играм.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) Молдовы поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) и властей Японии о переносе Олимпиады 2020 в Токио, заявил корреспонденту Sputnik Молдова глава НОК Николай Журавский.

Пересмотр подготовки

Президент Национального олимпийского комитета отметил, что несмотря на перенос Игр на год, они сохранят прежний лозунг "Олимпиада 2020" и пройдут в тот же период времени.

"Мы и наши спортсмены должны поддерживать весь мир в ситуации с пандемией из-за коронавируса. Конечно, риск большой, мы тоже не можем подвергать опасности наших атлетов. Молдавские спортсмены продолжат готовиться, но мы пересмотрим программу подготовки на один год", - пояснил Журавский.

Квалификация не окончена

Собеседник подчеркнул, что такая ситуация сложилась у всего олимпийского движения в мире, поэтому спортсмены всех стран находятся в равных условиях.

Теперь не совсем ясно, смогут ли поехать на будущую Олимпиаду те же атлеты, что уже отобрались или же, придется проводить этапы квалификации заново.

Отвечая на этот вопрос, Журавский отметил, что, вероятнее всего, спортсмены смогут сохранить за собой добытую квоту на Игры.

"Что касается системы отбора – на сегодняшний день на Олимпиаду пробились 53% участников. Критерии пока остаются теми же, но пересмотрят сроки, а, возможно, и кое-какие позиции. Если бы Игры состоялись в этом году, то участников добрали бы на основе их положения в рейтингах", - объяснил собеседник.

По словам Журавского, большинство Национальных олимпийских комитетов высказываются за сохранение тех же критериев отбора, но не исключено, что будут внедрены некоторые доработки.

Положение молдавских спортсменов

По словам Журавского, на сегодняшний день права представлять Молдову на Олимпийских играх в Токио добились семеро человек.

Однако, по его словам, еще около 15 спортсменов ожидали квалификации.

Как отметил Журавский, по прогнозу НОК, от нашей страны могли бы пробиться на Игры порядка 20-25 спортсменов, так как есть виды спорта, в которых отечественные представители традиционно выступают сильно: разные виды борьбы, плавание, гребля, стрельба из лука, легкая атлетика.

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