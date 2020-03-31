23:52 31 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.17
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.65
Поиск
Олимпийские кольца

Названа дата Олимпиады: молдавские атлеты продолжают подготовку

© Sputnik / Валерий Мельников
Спорт
Получить короткую ссылку
67 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200331/29721001/aznacheny-data-limpiady-v-okio-moldavskie-atlety-prodolzhayut-gotovitsya.html

Молдавские спортсмены, несмотря на карантин, продолжают готовиться к главному событию в мире спорта – Олимпиаде в Токио, которую перенесли.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Перенос Олимпиады и назначение конкретной даты этого спортивного события прокомментировал для Sputnik Молдова глава Национального олимпийского комитета (НОК) Николай Журавский.

Олимпиада.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Член МОК об Олимпиаде-2020: отсрочка - дело решенное

Ранее стало известно, что летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в этом году в Токио, перенесли на 23 июля 2021 года.

По мнению Журавского, зная конкретную дату (перенос масштабного спортивного события - ред), все молдавские атлеты могут приступать к более интенсивной подготовке.

Попова: Молдова должна достойно выступить на Олимпийских играх в Токио>>>

"Выбранный период вполне удобен. Уточню, что Олимпиада не может наложиться на другие соревнования, потому что теперь календарь всех остальных турниров будут пересматривать", - пояснил Журавский.

Как отметил собеседник, 2021-й уже считается полноценным олимпийским годом, поэтому другие спортивные организации приложат все усилия для того, чтобы этот праздник спорта состоялся.

Подготовка молдавских спортсменов

Отвечая на вопрос о тренировках наших атлетов, Журавский подчеркнул, что все они пока занимаются индивидуально, так как групповые сборы отменены из-за карантина.

Олимпийские кольца
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Журавский: молдавские спортсмены пересмотрят подготовку к Олимпиаде

"Каждый продолжает заниматься в домашних условиях. Что касается общей подготовки наших представителей на Олимпиаде, то, в ближайшее время мы будем связываться со специалистами из министерства, продумывать дальнейшую программу", - объяснил глава НОК.

Кто из приднестровских спортсменов завоевал путевку на Олимпиаду 2020 года>>>

Ранее Журавский рассказал для Sputnik, что на сегодняшний день права представлять Молдову на Олимпийских играх в Токио добились семеро человек. Еще порядка 15 спортсменов, имеющих большие шансы ожидают квалификацию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Антонио Конфлитти о коронавирусе, инвестициях в спорт и своих 4 мотоциклах
Коронавирус отразился на молдавском спорте - введены новые ограничения
COVID-19 шагает по миру: как вирус остановил спорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
    Все новости



    Колумнисты
    Пресс-центр
    Мультимедиа
    Московский проспект пуст
    Вторая неделя режима ЧП в Молдове – в Кишиневе тишина и порядок
    Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ
    Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ - видео
    Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
    Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

    Оповещение SPUTNIK

    Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

    ПодписатьсяОтказаться