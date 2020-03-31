Названа дата Олимпиады: молдавские атлеты продолжают подготовку

Молдавские спортсмены, несмотря на карантин, продолжают готовиться к главному событию в мире спорта – Олимпиаде в Токио, которую перенесли.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Перенос Олимпиады и назначение конкретной даты этого спортивного события прокомментировал для Sputnik Молдова глава Национального олимпийского комитета (НОК) Николай Журавский.

Ранее стало известно, что летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в этом году в Токио, перенесли на 23 июля 2021 года.

По мнению Журавского, зная конкретную дату (перенос масштабного спортивного события - ред), все молдавские атлеты могут приступать к более интенсивной подготовке.

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"Выбранный период вполне удобен. Уточню, что Олимпиада не может наложиться на другие соревнования, потому что теперь календарь всех остальных турниров будут пересматривать", - пояснил Журавский.

Как отметил собеседник, 2021-й уже считается полноценным олимпийским годом, поэтому другие спортивные организации приложат все усилия для того, чтобы этот праздник спорта состоялся.

Подготовка молдавских спортсменов

Отвечая на вопрос о тренировках наших атлетов, Журавский подчеркнул, что все они пока занимаются индивидуально, так как групповые сборы отменены из-за карантина.

"Каждый продолжает заниматься в домашних условиях. Что касается общей подготовки наших представителей на Олимпиаде, то, в ближайшее время мы будем связываться со специалистами из министерства, продумывать дальнейшую программу", - объяснил глава НОК.

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Ранее Журавский рассказал для Sputnik, что на сегодняшний день права представлять Молдову на Олимпийских играх в Токио добились семеро человек. Еще порядка 15 спортсменов, имеющих большие шансы ожидают квалификацию.

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