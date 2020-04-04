ФК "Шериф" отмечает день рождения особым матчем в истории клуба

С видеобращением выступил главный тренер прославленной приднестровской команды. Игрок и болельщиков также поздравил директор клуба.

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр – Sputnik. У футбольного клуба "Шериф" сегодня день рождения. Ему исполняется 23 года. Праздник на сей раз отмечается, исходя из существующих реалий. Команда после объявления карантина послушно отправилась на каникулы.

Поздравления команды также сделаны в духе времени – в виде видеобращения и письменного обращения на официальном сайте клуба.

Главный тренер команды Зоран Зекич поздравил клуб и поблагодарил медиков и всех, кто сейчас борется с вирусом.

"Сейчас очень тяжелая ситуация. Футбола нет. Но надеемся, что скоро сможем снова играть и вместе радоваться успеху команды", - сказал он по видео.

Как написал в своем поздравлении директор ФК "Шериф" Важа Тархнишвили, очередной день рождения пришелся на момент, когда команда вынуждена играть самый сложный матч в истории клуба, самый сложный поединок для всех жителей планеты, в котором соперник – коронавирус.

"И когда мы все вместе одержим победу в этой битве, обязательно вернемся на футбольное поле и будем продолжать радовать всех забитыми мячами, победами и трофеями", - отметил он.

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