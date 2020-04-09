Киберигрок ФК "Шериф" завоевал еще один трофей международного турнира

Виктор Раковский стал победителем в Parimatch FTG Belarus League, принеся прекрасный подарок клубу на 23-летие.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Киберфутболист ФК "Шериф" Виктор Раковский стал победителем Parimatch FTG Belarus League. Впереди желто-черных ожидает Лига Париматч и Кубок Федерации киберфутбола России.

"Наш игрок сумел завоевать второй международный трофей кряду. Отличный подарок на день рождения клуба" – заметили в пресс-службе ФК "Шериф".

На пути к победе Раковскому противостояли: Александр Сироткин, Дмитрий Марейчев, Роман Клеменков, Дмитрий Романовский, Савелий Привалов и два экс-игрока "Динамо" Брест - Роман Полоско и в финальном матче - Константин Кетько.

Ранее Раковский стал победителем международного турнира WRX FIFA Cup, организованного американской WireXx eSports.

В минувшие выходные ФК "Шериф" отметил свой день рождения – 23 года со дня появления клуба. Дисциплинированные футболисты законопослушно соблюдают карантин и условия чрезвычайного положения, которое было введено в Приднестровье, начиная с 17 марта. День рождения клуба они также праздновали, исходя из новых реалий, сидя дома и поздравляя своих поклонников в видеобращениях.

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