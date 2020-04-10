Олимпийская чемпионка – о спортсменах чиновники забыли

Трехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка СССР рассказала Sputnik Молдова о ситуации в спорте сегодня и немного о личной жизни.

Всеобщая приостановка проведения спортивных мероприятий стала прецедентом в мировой истории. Сегодня реальные спортивные состязания прекратились на всей планете, спортсмены, как и многие другие граждане, сидят дома, недоумевают и ждут, когда весь этот кошмар закончится.

Корреспондент Sputnik Молдова поговорил со звездой мирового спорта, заместителем председателя олимпийского комитета Республики Молдова Ларисой Поповой о том, как и чем живут сегодня молдавские спортсмены в условиях режима ЧП, о славном, незабываемом прошлом, и неопределенном будущем.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лариса Попова

— Что сегодня происходит в мире большого спорта. О чем думает спортивное сообщество – тренеры, спортсмены, чиновники?

— Сегодня, в связи с пандемией коронавируса в мире спорта происходят события беспрецедентного характера. Перенос Олимпийских Игр на год, перенос чемпионатов Мира и Европы, квалификационных соревнований. Реакция на это у спортсменов и тренеров разная. Здесь есть свои плюсы и свои минусы. Год – это большой срок и, для тех спортсменов, которые выполнили квалификацию и были готовы к высокому результату, этот перенос вызвал негативную реакцию. Для молодых же перспективных спортсменов, которые готовы тренироваться и расти, это на руку. Таково моё мнение. Но, опять - таки, всё зависит от возможности проводить учебно-тренировочный процесс. А в нашей сегодняшней ситуации у спортсменов такой возможности нет, а если и есть, то не на 100%.

Также, перенос всех соревнований, ведёт к пересмотру тренировочных планов, а каким образом можно готовить спортсмена, если во многих видах спорта ещё не названы сроки квалификационных соревнований. Сроки не названы, в связи с растущей пандемией. Поэтому, думаю, что многие спортсмены и тренеры в растерянности.

Но в этом году у нас ещё должны быть Чемпионаты Европы и Мира по различным возрастам, в которых должны принимать участие наши спортсмены.

Также возникает большой вопрос с финансированием. Наши национальные федерации и без пандемии недополучали финансирование, а сейчас, даже страшно подумать об этом.

Что думают об этом чиновники от спорта, пусть они сами об этом говорят. Знаю только, что в нашей стране о спорте вообще чиновники не думают.

Я слышу много различных обещаний правительства об оказании помощи и предоставлении некоторых льгот работникам бюджетной сферы, малому и среднему бизнесу, но за три недели ни слова о спорте. Между прочим, спортсмены представляют нашу страну за рубежом, в честь многих из них исполняется гимн нашей страны также, как и в честь президента страны. Поэтому, я считаю, что спорт — это очень важная отрасль деятельности государства, которую надо поддерживать. Я не сторонник этого слова, так как мы всегда говорим, спорт вне политики, но в последнее время я всё больше убеждаюсь, что политика поглотила и спорт тоже.

Да, конечно, очень трудно будет восстановить то, как мы жили до пандемии. Теперь нам как никогда необходимо обеспечить стабильность нашей страны, в которой мы живём.

Мы должны подумать о здоровье нации, и немаловажную роль тут играет спорт, обеспечение физического и психического здоровья людей, поддержание внутреннего баланса. Очевидно, что на сегодняшний день первоочередное значение имеет снижение рисков для здоровья людей.

— Олимпиада перенесена. Проведение спортивных мероприятий вообще сейчас под вопросом. Никто не знает, когда все закончится. Как в этих условиях живут наши спортсмены?

— Я уже частично ответила на этот вопрос. Спортсмены, которые готовятся к более ответственным соревнованиям, тренируются насколько это возможно серьёзно и ответственно. Главное в их случае сейчас не подхватить этот вирус и сохранить здоровье. Они все знают как вести себя, содержать в чистоте и проводить дезинфицирующие мероприятия.

Поэтому, пользуясь случаем, я ещё раз призываю спортсменов, тренеров, да и всё население нашей страны к соблюдению карантина и всех мер, которые должны сохранить их здоровье и своими действиями предотвратить распространение коронавируса в нашей Молдове.

— У них есть какие-то доходы?

— Доходы наших спортсменов зависят от результатов, которые они показали в прошлом году. Многие из нас получают стипендии, во всяком случае, пока. Надеюсь, что эта ситуация не повлияет на выплаты стипендий спортсменам, которые их заслужили.

— Что говорят в спортивном сообществе об этом вирусе и всех событиях - закрытии границ, карантине, ЧП и т.д.?

— Сейчас в мире интернета и в ситуации карантина многие читают различные версии того, что происходит в мире. Но мы все понимаем, что повлиять на ситуацию никто из нас не может. Единственное, что мы можем сделать, это выполнять просьбы или требования правительства, которые помогут им остановить пандемию.

— Как Вас, вашу семью лично коснулась эта ситуация с чрезвычайным положением из-за коронавируса?

— Пока всё идёт терпимо. Но как ситуация сложится позже, не могу сказать, так как мои дети имеют небольшой бизнес, который сейчас не работает. Внук должен был сдавать в этом году БАК. Были планы на поступление в университет. Сейчас всё пошло не по плану и не могу даже предсказать, как всё сложится. То есть, наша жизнь остановилась и на какой период - неизвестно.

— Когда пройдет все это смутное время, вы думаете, жизнь наладится, пойдет в том же направлении как прежде?

— Не могу сказать. Думаю, что каким-то образом что-то должно измениться. И очень хотелось бы, чтобы в лучшую сторону.

— Какое у вас расписание дня в условиях ЧП?

— С утра, зарядка, завтрак, а затем я использую время для уборки квартиры, мойки окон, короче – работа по дому. Карантин я провожу с внучкой и с правнуком. Внучка работает на удалёнке, на компьютере с 15.00 до поздней ночи, поэтому я с маленьким ребенком провожу большую часть времени. Ему 3,5 года – скучать некогда. Гоняем на машинках, собираем пазлы.

— У Олимпийского комитета есть сегодня средства для поддержания деятельности?

— В этом году Олимпийский Комитет не получил от государства поддержки для подготовки команды к Олимпийским Играм, мы используем все возможности, которые нам выделяет МОК, чтобы поддержать спортсменов и тренеров, но этого катастрофически не хватает. С переносом Олимпийских Игр, возможно, мы это переживём, хотя мы надеемся, что спортивный сезон ещё не закончен и будет иметь продолжение.

— Вы - великая спортсменка мировой величины. У вас было много побед на чемпионатах СССР, чемпионатах мира, олимпиадах. Какая из них для вас самая дорогая и запоминающаяся?

— Чемпионат Мира 1983 года в Дуйсбурге. Это была самая тяжёлая гонка, наверное, поэтому она для меня самая дорогая, так как с задачей мы справились.

— Вы родились в Тирасполе. Встречаетесь со своими одноклассниками, друзьями – о чем говорите? Скучаете?

— Да, я родилась в Тирасполе. Живу сейчас в Кишинёве, но я ни на секунду не забываю свой город. Я являюсь Президентом федерации академической гребли Республики Молдова. Этот вид гребли издавна развивается только в Тирасполе и в Бендерах. До введения карантина я почти каждую субботу посещала тренировочный процесс гребцов, проводила тренерские совещания. На сегодняшний день я имею команду гребцов, которая готовится к квалификационным соревнованиям и очень надеюсь на то, что ребята выполнят квалификацию и будут участвовать на Олимпийских Играх в Токио.

И с одноклассниками я тоже поддерживаю отношения, правда, встречаемся редко. Говорим о чём? Живём воспоминаниями.

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