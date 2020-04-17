Трое российских биатлонистов решили выступать под молдавским флагом

Пока спортсмены находятся на родине, где тренируются самостоятельно из-за карантина. Сборы в Кишиневе запланированы на конец мая.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Трое биатлонистов из России приняли решение выступать за сборную Молдовы, заявил генеральный секретарь национальной Федерации биатлона Петр Брия.

В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова он уточнил, что речь идет о 31-летнем Павле Магазееве, 25-летнем Михаиле Усове и 24-летней Алине Стремоус. Наиболее титулованный из них Магазеев, он выигрывал международные чемпионаты на юниорском уровне. Однако уже на взрослом уровне выступал лишь во внутренних турнирах.

По словам собеседника, атлеты приняли это решение давно и получили молдавское гражданство в феврале. После вручения документов, как отметил Брия, биатлонисты сразу уехали на соревнования.

"Они уже успели выступить за нашу страну на Чемпионате Европы, который состоялся в конце февраля. За этим они и перешли к нам, попадать в сборную и выступать на различных турнирах. Ведь в сборной России конкуренция высокая", - отметил секретарь МФБ.

На данный момент, как уточнил собеседник, эти спортсмены уехали на родину в Саратов, где тренируются самостоятельно, но на сборы они должны приехать.

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"Предварительно запланировали собраться в Кишиневе в 20-х числах мая, но, учитывая пандемию, возможно что-то поменяется", - пояснил Брия.

Ситуация с Шумиловой

На днях в разных СМИ появлялась информация, что еще одна российская биатлонистка, Екатерина Шумилова, также намерена выступать за нашу республику.

Как объяснил Брия, такие попытки спортсменка делала еще в 2018 году, но тогда для решения вопроса с гражданством нужно было потратить много времени.

"Она хотела гражданство и ждала год. Но она не могла тогда тратить время, так как ей уже на тот момент было за 30. Эта биатлонистка была готова выступать сразу и показать себя, но тогда не сложилось", - рассказал специалист.

Спортсмены часто меняют гражданство

В Союзе биатлонистов России (СБР) пояснили, что конкуренция на места в сборной очень большая и серьезная, так что множество спортсменов не имеют возможности в нее пробиться.

Поэтому подобные смены гражданства не являются чем-то из ряда вон выходящим .

Пресс-секретарь СБР Константин Бойцов в разговоре с корреспондентом Sputnik Молдова прокомментировал положение дел в случае Шумловой.

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"Она даже на российских соревнованиях уже целый сезон не выступала. Шумилова обязана ставить в известность (о смене гражданства – ред.) СБР, она все же выступала за сборную. Но таких разговоров не было", - заявил Бойцов.

© Sputnik / Андрей Аносов / СБР Биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета.

В настоящий момент эта спортсменка выступает за один из российских регионов, Ханты-Мансийский округ.

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