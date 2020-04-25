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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Скучать по футболу вместе: ФК "Шериф" объявил конкурс

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200425/30012121/skuchat-po-futbolu-vmeste-fk-sherif-obyavil-konkurs.html

Команда клуба, похоже, и сама соскучилась по играм, и придумала конкурс для своих болельщиков, чтобы несколько развлечь их во время карантина.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. Для всех любителей футбола ФК "Шериф" устраивает конкурс на тему "Я скучаю по футболу". Любителям спорта предлагают подписаться на страницу тираспольского клуба, поставить лайк этому посту и оставить в комментариях фото или видео на тему конкурса.

"Участники конкурса, которые оставят самые оригинальные фото или видеокомментарии получат комплект призов от ФК "Шериф", в который входит шарф, календарь, значок и другие поощрения", - сообщили в пресс-службе клуба.

Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Организаторы обращают внимание на то, что победители определятся среди пользователей социальных сетей (Facebook, Instagram, Вконтакте). В конкурсе не принимают участие сотрудники футбольного клуба. Все призы будут доставлены победителям на дом после окончания чрезвычайного положения.

Срок проведения конкурса определен вплоть по 30 апреля, а 1 мая состоится подведение итогов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (868)

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Теги:
футбол, ФК "Шериф", ФК "Шериф", Приднестровье


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