Скучать по футболу вместе: ФК "Шериф" объявил конкурс

Команда клуба, похоже, и сама соскучилась по играм, и придумала конкурс для своих болельщиков, чтобы несколько развлечь их во время карантина.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. Для всех любителей футбола ФК "Шериф" устраивает конкурс на тему "Я скучаю по футболу". Любителям спорта предлагают подписаться на страницу тираспольского клуба, поставить лайк этому посту и оставить в комментариях фото или видео на тему конкурса.

"Участники конкурса, которые оставят самые оригинальные фото или видеокомментарии получат комплект призов от ФК "Шериф", в который входит шарф, календарь, значок и другие поощрения", - сообщили в пресс-службе клуба.

Организаторы обращают внимание на то, что победители определятся среди пользователей социальных сетей (Facebook, Instagram, Вконтакте). В конкурсе не принимают участие сотрудники футбольного клуба. Все призы будут доставлены победителям на дом после окончания чрезвычайного положения.

Срок проведения конкурса определен вплоть по 30 апреля, а 1 мая состоится подведение итогов.

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