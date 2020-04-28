Капитан ФК "Шериф" рассказал, что нового он узнал о себе во время карантина

Футболист поведал, как проходит его день, и что он делает в нежданно появившееся из-за карантина свободное время.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. Капитан именитого тираспольского футбольного клуба "Шериф" Вячеслав Посмак рассказал о том, как протекает его жизнь в карантине. Он ответил на шесть простых вопросов, сообщили в пресс-службе ФК "Шериф".

"Я человек, который привык к активному образу жизни. Но, в первую очередь, надо заботиться о здоровье близких и окружающих. Поэтому я соблюдаю меры предосторожности и нахожусь дома", - сказал футболист.

Он признался, что расстроился, когда сезон не начался в установленные прежде сроки.

"Очень ждал начала нового сезона. Хотел быстрее восстановиться после полученной травмы. Будем надеяться, что скоро начнется Чемпионат. Все соскучились по футболу, будем радовать хорошей игрой", - уверил он.

Вячеслав рассказал, что не перестает тренироваться для того, чтобы поддерживать спортивную форму.

"Каждую неделю тренер по физической подготовке отправляет программу. Мы, со своей стороны, стараемся это выполнить. Помимо этой программы я выхожу во двор и работаю - делаю определенные упражнения", - отметил он.

В нежданно появившееся свободное время помимо индивидуальных тренировок он пересматривает видео с играми в еврокубках 2017 года, которыми делится клуб на своем сайте. А еще он обнаружил в себе кулинарный талант.

"Нашел для семьи новое блюдо: я приготовил рыбу с овощами в духовке и оказалось, что я не плохой повар", - похвалился футболист.

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