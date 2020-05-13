Сезон киберфутбола продолжается: игрок ФК "Шериф" готовится к новым турнирам

В эту пятницу, 15 мая, стартует Приднестровская Премьер-Лига по киберфутболу. Запланированы уже игры и других чемпионатов.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Киберфутболист ФК "Шериф" Виктор Раковский готовится к участию в LIONS Приднестровская Премьер-Лига по киберфутболу, которая запланирована на 15 мая.

Соревнование организовано Федерацией киберфутбола Приднестровья при поддержке Федерации киберфутбола России. Лига продлится до 30 августа. Полное расписание матчей можно найти сайте клуба.

В соревновании примут участие всего 20 футбольных клубов Приднестровья. В турнире будет сыгранно 38 туров.

"Наш любимый футбол только готовится выйти из карантина, а футбол виртуальный продолжает свой путь по просторам мира. Наш киберфутболист не останавливается на своих победах в начале года. Ближайших планов море", - сообщили в пресс-службе клуба.

Раковский также уже готовится к Кубку России, организуемому Российским футбольным Союзом. Виктор сыграет первые свои матчи на Кубке России 20 мая.

12-13 сентября представитель ФК "Шериф" примет участие в Чемпионате России в Москве.

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