Сезон киберфутбола продолжается: игрок ФК "Шериф" готовится к новым турнирам

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Киберфутболист ФК "Шериф" Виктор Раковский готовится к участию в LIONS Приднестровская Премьер-Лига по киберфутболу, которая запланирована на 15 мая.
В соревновании примут участие всего 20 футбольных клубов Приднестровья. В турнире будет сыгранно 38 туров.
"Наш любимый футбол только готовится выйти из карантина, а футбол виртуальный продолжает свой путь по просторам мира. Наш киберфутболист не останавливается на своих победах в начале года. Ближайших планов море", - сообщили в пресс-службе клуба.
Раковский также уже готовится к Кубку России, организуемому Российским футбольным Союзом. Виктор сыграет первые свои матчи на Кубке России 20 мая.
12-13 сентября представитель ФК "Шериф" примет участие в Чемпионате России в Москве.
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