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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Сезон киберфутбола продолжается: игрок ФК "Шериф" готовится к новым турнирам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200513/30239637/sezon-kiberfutbola-prodolzhaetsya-igrok-fk-sherif-gotovitsya-k-novym-turniram.html

В эту пятницу, 15 мая, стартует Приднестровская Премьер-Лига по киберфутболу. Запланированы уже игры и других чемпионатов.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Киберфутболист ФК "Шериф" Виктор Раковский готовится к участию в LIONS Приднестровская Премьер-Лига по киберфутболу, которая запланирована на 15 мая.

Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
Скучать по футболу вместе: ФК "Шериф" объявил конкурс
Соревнование организовано Федерацией киберфутбола Приднестровья при поддержке Федерации киберфутбола России. Лига продлится до 30 августа. Полное расписание матчей можно найти сайте клуба.

В соревновании примут участие всего 20 футбольных клубов Приднестровья. В турнире будет сыгранно 38 туров.

"Наш любимый футбол только готовится выйти из карантина, а футбол виртуальный продолжает свой путь по просторам мира. Наш киберфутболист не останавливается на своих победах в начале года. Ближайших планов море", - сообщили в пресс-службе клуба.

Раковский также уже готовится к Кубку России, организуемому Российским футбольным Союзом. Виктор сыграет первые свои матчи на Кубке России 20 мая.

12-13 сентября представитель ФК "Шериф" примет участие в Чемпионате России в Москве.

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Теги:
игра, футбол, ФК "Шериф", ФК "Шериф", Приднестровье


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