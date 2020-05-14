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Национальный олимпийский комитет Молдовы

Olympic Fest 2020 пройдет в этом году в новом формате 

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200514/30245022/olympic-fest-2020-proydet-v-etom-godu-v-novom-formate.html

В связи с пандемией COVID-19 формат еще одного фестиваля претерпел изменения - организаторы Olympic Fest вместо традиционных спортивных состязаний подготовили ряд мультимедийных проектов.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. День спортсмена и олимпийского движения отмечают в Молдове в третью субботу мая. В этот день в стране обычно проводят Olympic Fest и олимпийскую гонку. В 2020 году фестиваль пройдет уже в 29-й раз.

Однако из-за пандемии COVID-19 в этом году не получится организовать фестиваль в привычном формате.

"В этот период цифровизация стала незаменимым механизмом и для спорта, мы решили провести фестиваль в этом году в режиме онлайн", - заявили в Национальном Олимпийском комитете (НОК).

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Таким образом, до 23 мая на разных онлайн-платформах пройдет множество событий, связанных со спортом. 

Запланирована публикация видео об Olympic Fest в Молдове, выпуск роликов с поздравлениями, а известные молдавские спортсмены запишут видеообращения, где призовут всех вести здоровый образ жизни. 

В эфире общественного телеканала выйдет фильм "Олимпийские герои". 

Цель Olympic Fest в 2020 году - мотивировать всех к занятию спортом в любой ситуации, будь то дома, в парке или в других подходящих местах. При этом, организаторы напоминают всем о главных правилах профилактики коронавируса.

Olympic Fest призван поддержать и всех спортсменов, которые в период пандемии вынуждены сделать паузу в карьере.

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