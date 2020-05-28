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Тренер Игорь Добровольский принял гражданство Республики Молдова

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200528/30403282/trener-igor-dobrovolskiy-prinyal-grazhdanstvo-respubliki-moldova.html

Знаменитый футболист и олимпийский чемпион, который тренировал национальную сборную по футболу, стал гражданином Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Экс-тренер национальной сборной команды Молдовы по футболу Игорь Добровольский принес присягу на верность стране и стал гражданином Республики Молдова. Об этом рассказал в социальных сетях генеральный примар Кишинева Ион Чебан, после церемонии, прошедшей в примэрии Кишинева.

"Это долгожданное событие, как сказал мне Игорь Добровольский. Большая честь встретиться с ним и пожелать ему удачи", - написал Ион Чебан в Facebook.

Игорь Добровольский стал олимпийским чемпионом в 1988 году в составе сборной команды Советского Союза на Олимпиаде в Южной Корее. В 1993 году он стал победителем турнира Лиги чемпионов в составе марсельского "Олимпика".

  • Игрок сборной команды СССР по футболу Игорь Добровольский.
    Игрок сборной команды СССР по футболу Игорь Добровольский.
    © Sputnik / Игорь Уткин
  • Игроки олимпийской сборной команды СССР по футболу – футболисты московского Динамо нападающий Игорь Колыванов (слева) и полузащитник Игорь Добровольский (справа).
    Игроки олимпийской сборной команды СССР по футболу – футболисты московского "Динамо" нападающий Игорь Колыванов (слева) и полузащитник Игорь Добровольский (справа).
    © Sputnik / Игорь Уткин
  • Игрок команды «Динамо» (Москва) и сборной СССР по футболу Игорь Добровольский (справа) в момент игры.
    Игрок команды «Динамо» (Москва) и сборной СССР по футболу Игорь Добровольский (справа) в момент игры.
    © Sputnik / Тутов
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© Sputnik / Игорь Уткин
Игрок сборной команды СССР по футболу Игорь Добровольский.

Спортсмен дебютировал в кишиневской футбольной команде "Нистру". Свою тренерскую карьеру олимпийский чемпион начал в 2005-2006 годах, когда выступал в роли играющего наставника клуба "Тилигул-Тирас".

В 2006-2009, а также в 2015-2019 годах Добровольский возглавлял сборную Молдовы, которую вывел на 37 строчку в рейтинге УЕФА.

В разные года тренировал футбольные команды "Дачия", "Верис", "Сахалин".

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Теги:
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