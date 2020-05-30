Пять футбольных клубов Молдовы получили право выступать в еврокубках

Пять клубов получили право играть в турнирах УЕФА, а еще трем футбольным командам из Молдовы было отказано в выдаче лицензии на участие в еврокубках.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Лицензии УЕФА были выданы пяти футбольным клубам из Молдовы, сообщила Молдавская федерация футбола.

Речь идет о ФК "Шериф" (Тирасполь), "Сфынтул Георге" (Суручены), "Петрокуб" (Хынчешты), "Динамо-Авто" (Тирасполь) и "Сперанца" (Ниспорены).

Таким образом, пять этих клубов получили право выступить в следующем сезоне еврокубков. "Шериф" примет участие в Лиге Чемпионов, а команды "Сфынтул Георге" и "Петрокуб" — в Лиге Европы.

В то же время еще трем командам было отказано в получении лицензии UEFA. Права участвовать в матчах нового сезона еврокубков были лишены клубы "Милсами" (Оргеев), "Зимбру" (Кишинев) и "Кодру" (Лозова). В течение пяти дней эти клубы могут воспользоваться правом для опротестования решения, принятого Молдавской федерацией футбола.

Лицензию УЕФА для участия в женском турнире Лиги Чемпионов получила команда "Агариста" из Новых Анен.

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