Тренер рассказал, как вырастить здоровое поколение

Молдавские школы должны развивать утреннюю программу по физкультуре для того, чтобы молодежь была здоровой.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Тренер и директор спортивной школы в коммуне Ставчены Владимир Кирицэ рассказал в эфире программы Sputnik Matinal о продвижении спорта и здорового образа жизни.

По словам Кирицэ, физические тренировки оказывают благоприятный эффект на здоровье. Специалист утверждает, что в нашей стране достаточно много детей, которые любят спорт. Это доказали и его ученики, достигающие хороших результатов на национальных и международных соревнованиях.

Кирицэ, кроме прочего, отметил, что многие ребята, которых он тренирует, приезжают на занятия на велосипеде. А это, по его словам, еще раз подтверждает, что они ведут здоровый образ жизни даже вне тренировок.

"Из группы в 20 человек более половины приезжают на велосипеде. Конечно, для этого вида транспорта необходимо развивать инфраструктуру. В нашей коммуне предусмотрен такой проект, который, я надеюсь, будет воплощен в скором времени", - отметил тренер.

Ранее Кирицэ заявлял Sputnik Молдова, что в этом году в спортивной школе коммуны Ставчены будут построены мини арена, два теннисных корта, а также стадион для мини-футбола.

Кроме того, специалист подчеркнул, что все образовательные учреждения должны развивать утреннюю программу по физкультуре, как это происходит во многих развитых странах. Эта инициатива может исходить от руководства образовательного учреждения и не обязательно от министерства образования. Такая подготовка в значительной степени поспособствовала бы росту здорового поколения.

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