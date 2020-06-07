Тренер рассказал, как вырастить здоровое поколение

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Тренер и директор спортивной школы в коммуне Ставчены Владимир Кирицэ рассказал в эфире программы Sputnik Matinal о продвижении спорта и здорового образа жизни.
Кирицэ, кроме прочего, отметил, что многие ребята, которых он тренирует, приезжают на занятия на велосипеде. А это, по его словам, еще раз подтверждает, что они ведут здоровый образ жизни даже вне тренировок.
"Из группы в 20 человек более половины приезжают на велосипеде. Конечно, для этого вида транспорта необходимо развивать инфраструктуру. В нашей коммуне предусмотрен такой проект, который, я надеюсь, будет воплощен в скором времени", - отметил тренер.
Кроме того, специалист подчеркнул, что все образовательные учреждения должны развивать утреннюю программу по физкультуре, как это происходит во многих развитых странах. Эта инициатива может исходить от руководства образовательного учреждения и не обязательно от министерства образования. Такая подготовка в значительной степени поспособствовала бы росту здорового поколения.
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