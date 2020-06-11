В Окнице откроется спортивный интернат для юных футболистов

Образовательное заведение откроет свои двери уже к началу нового учебного года и примет воспитанников из северных районов республики.

КИШИНЕВ, 11 июня – Sputnik. В Молдове будут открыты спортивные интернаты для юных футболистов. Первый такой проект анонсировали в Окнице. Об этом сообщил в своем посте в соцсети Facebook президент Молдовы Игорь Додон.

"Совместно с главой Молдавской Федерации футбола Леонидом Олейниченко анонсировали новый масштабный проект по открытию спортивного интерната. По договоренности с руководством Окницкого района в городе будет открыт первый такой центр", - отметил глава государства.

Спортивный интернат в Окнице примет первых воспитанников из северных районов Молдовы уже в сентябре.

"Дети будут жить и тренироваться в комфортных условиях. Приветствовал инициативу МФФ и пообещал оказать всестороннюю поддержку для открытия спортивных интернатов в других районах страны", - заключил Додон.

В свою очередь, руководитель районной футбольной ассоциации Виталий Оникэ отметил, что МФФ "всегда была рядом с районными структурами".

"Надеемся, что новый проект, который мы предложили реализовать, увеличит интерес жителей района к футболу, и мы возродим традиции в регионе", - сказал Оникэ.

Президент посетил Окницу в рамках рабочей поездки по стране.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova