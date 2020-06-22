В Молдову вернулся футбол, но не совсем - погода внесла свои коррективы

В воскресенье запланировано было сразу две игры, однако вторая завершилась через полчаса после начала.

КИШИНЕВ, 22 июня – Sputnik. В республике после карантинного затишья стартовал полуфинал Кубка Молдовы Orange. Возобновление футбольных матчей – подарок для всех, и для болельщиков, которым, правда, пришлось наблюдать за перипетиями игры лишь по онлайн трансляции, и для самих футболистов. Однако этот праздничный день был омрачен в прямом и переносном смысле. Погода сыграла злую шутку над двумя командами.

Как прошли игры?

Однако в истории особенно запомнится именно первый гол, который забил Сергей Трофан после ловкого ведения мяча и подачи Андрея Яковлева из "Сперанцы". Впрочем, впоследствии ниспоренский клуб не был столь успешен. В итоге 5:2 в пользу "Сфынтул Георге" – хозяина поля.

На первом матче встретились клубы "Сперанца" и "Сфынтул Георге". Он благополучно состоялся на стадионе села Суручены. Игра была напряженной. Поначалу бомбардиры мазали, упуская возможность забить исторический гол – первый после карантинной изоляции, но потом раскачались, и тут посыпались один за другим эффектные удары.

А второй блин вопреки поговорке пошел комом – двойке "Петрокуб"-"Шериф" повезло меньше своих коллег. Только разгорячившись, на 27-ой минуте им пришлось покинуть поле – вынудил дождь, который обрушился на городской стадион в Хынчештах. А под ливень, понятно, на открытом небесам пространстве не побегаешь с мячом.

Что планируется?

Таков итог первого дня молдавского футбола после долгого выжидания на карантине. Пусть он прошел не совсем так, как планировалось, и, возможно, игроки вместе с болельщиками очень расстроились, пеняя на погоду, однако впереди еще предстоят матчи. К слову, игру "Петрокуб" и "Шериф" перенесли на 22 июня, а ответный поединок этих клубов, а также "Сперанцы" и "Сфынтул Георге" запланирован на 25 июня.

Возобновление соревнований по футболу в Кубке Молдовы сезона 2019–2020 годов стало возможным после выпуска решения, принятого Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения. Согласно ему, с 21 июня Федерация футбола Молдовы вправе проводить матчи за Кубок Молдовы Orange, а с 3 июля - Национальный Чемпионат.

При этом уточнялось, что игры должны быть организованы исключительно в соответствии с мерами по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19.

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