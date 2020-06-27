Изменены даты проведения матчей сборной Молдовы в Лиге наций

Откроет выступление в текущем розыгрыше Лиге наций сборная Молдовы домашним поединком против сборной Косово, который состоится 3 сентября.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Изменены даты проведения четырех матчей сборной Молдовы в Лиге наций. Скорректированный календарь утвердила УЕФА.

Главная национальная команда страны проведет все поединки групповой стадии осенью 2020 года, сообщили в субботу в МФФ.

Первый матч сборная Молдовы проведет дома против сборной Косово.

Обновленное расписание матчей в третьей группе Лиги C выглядит следующим образом:

- Молдова - Косово (21.45), 3 сентября;

- Словения - Молдова (19.00), 6 сентября;

- Греция - Молдова (21.45), 11 октября;

- Молдова - Словения (21.45), 14 октября;

- Молдова - Греция (21.45), 15 ноября;

- Косово - Молдова (21.45), 18 ноября.

"Дни 7/8 октября и 11/12 ноября зарезервированы для товарищеских матчей", - пояснили в Молдавской федерации футбола.

Победитель группы пройдет в дивизион выше. Поскольку в Лиге D только две группы, команды, выбывающие из Лиги С определят по итогам стыковых встреч в марте 2022 года.

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