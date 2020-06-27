Изменены даты проведения матчей сборной Молдовы в Лиге наций

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Изменены даты проведения четырех матчей сборной Молдовы в Лиге наций. Скорректированный календарь утвердила УЕФА.
Главная национальная команда страны проведет все поединки групповой стадии осенью 2020 года, сообщили в субботу в МФФ.
Обновленное расписание матчей в третьей группе Лиги C выглядит следующим образом:
- Молдова - Косово (21.45), 3 сентября;
- Словения - Молдова (19.00), 6 сентября;
- Греция - Молдова (21.45), 11 октября;
- Молдова - Словения (21.45), 14 октября;
- Молдова - Греция (21.45), 15 ноября;
- Косово - Молдова (21.45), 18 ноября.
"Дни 7/8 октября и 11/12 ноября зарезервированы для товарищеских матчей", - пояснили в Молдавской федерации футбола.
Победитель группы пройдет в дивизион выше. Поскольку в Лиге D только две группы, команды, выбывающие из Лиги С определят по итогам стыковых встреч в марте 2022 года.
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