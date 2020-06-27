Определены матчи первых туров чемпионата Молдовы по футболу

Определены матчи первых трех туров национального чемпионата, даты и время их проведения должны уточнить в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В результате проведенной в субботу жеребьевки определились матчи первых туров Национальной дивизии по футболу, которая должна стартовать в июле.

"В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении чемпионат Молдовы по футболу будет проходить при строгом соблюдении инструкций по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - сообщили в Молдавской федерации футбола.

Планировалось, что первенство страны по футболу должно стартовать в апреле, однако начало было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Тогда были заявлены девять команд, однако сейчас в чемпионате примут участие десять коллективов. У пяти клубов есть лицензия УЕФА, а остальные пять имеют право участвовать в Национальной дивизии.

По итогам жеребьевки определены матчи первых трех туров, даты и время их проведения должны уточнить в ближайшее время.

Календарь на данный момент выглядит так:

Тур 1:

"Сфынтул Георге" (Суручень) – "Кодру" (Лозова)

"Шериф" (Тирасполь) – "Сперанца" (Ниспорены)

"Зимбру" (Кишинев) – "Дачия Буюкань" (Кишинев)

"Милсами" (Оргеев) – "Петрокуб" (Хынчешты)

"Динами-Авто" (Тирасполь) – "Флорешть" (Флорешты).

Тур 2:

Тур 3:

"Шериф" - "Кодру"

"Зимбру" - "Сфынтул Георге"

"Милсами" - "Сперанца"

"Динамо-Авто" - "Дачия Буюкань"

"Флорешть" - "Петрокуб".

Кстати, уже 30 июня "Сфынтул Георге" и "Петрокуб" определят обладателя Кубка Молдовы по футболу.

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