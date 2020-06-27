Определены матчи первых туров чемпионата Молдовы по футболу

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В результате проведенной в субботу жеребьевки определились матчи первых туров Национальной дивизии по футболу, которая должна стартовать в июле.
"В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении чемпионат Молдовы по футболу будет проходить при строгом соблюдении инструкций по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - сообщили в Молдавской федерации футбола.
По итогам жеребьевки определены матчи первых трех туров, даты и время их проведения должны уточнить в ближайшее время.
Календарь на данный момент выглядит так:
Тур 1:
- "Сфынтул Георге" (Суручень) – "Кодру" (Лозова)
- "Шериф" (Тирасполь) – "Сперанца" (Ниспорены)
- "Зимбру" (Кишинев) – "Дачия Буюкань" (Кишинев)
- "Милсами" (Оргеев) – "Петрокуб" (Хынчешты)
- "Динами-Авто" (Тирасполь) – "Флорешть" (Флорешты).
Тур 2:
- "Кодру" - "Флорешть"© Sputnik / Rodion Proca
- "Петрокуб" - "Динамо-Авто"
- "Дачия Буюкань" - "Милсами"
- "Сперанца" - "Зимбру"
- "Сфынтул Георге" - "Шериф"
Тур 3:
- "Шериф" - "Кодру"
- "Зимбру" - "Сфынтул Георге"
- "Милсами" - "Сперанца"
- "Динамо-Авто" - "Дачия Буюкань"
- "Флорешть" - "Петрокуб".
Кстати, уже 30 июня "Сфынтул Георге" и "Петрокуб" определят обладателя Кубка Молдовы по футболу.
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