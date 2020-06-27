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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Определены матчи первых туров чемпионата Молдовы по футболу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200627/30744677/opredeleny-matchi-pervykh-turov-chempionata-moldovy-po-futbolu.html

Определены матчи первых трех туров национального чемпионата, даты и время их проведения должны уточнить в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В результате проведенной в субботу жеребьевки определились матчи первых туров Национальной дивизии по футболу, которая должна стартовать в июле.

"В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении чемпионат Молдовы по футболу будет проходить при строгом соблюдении инструкций по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - сообщили в Молдавской федерации футбола.

Мяч Лиги наций
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Изменены даты проведения матчей сборной Молдовы в Лиге наций
Планировалось, что первенство страны по футболу должно стартовать в апреле, однако начало было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Тогда были заявлены девять команд, однако сейчас в чемпионате примут участие десять коллективов. У пяти клубов есть лицензия УЕФА, а остальные пять имеют право участвовать в Национальной дивизии.

По итогам жеребьевки определены матчи первых трех туров, даты и время их проведения должны уточнить в ближайшее время.

Календарь на данный момент выглядит так:

Тур 1:

  • "Сфынтул Георге" (Суручень) – "Кодру" (Лозова)
  • "Шериф" (Тирасполь) – "Сперанца" (Ниспорены)
  • "Зимбру" (Кишинев) – "Дачия Буюкань" (Кишинев)
  • "Милсами" (Оргеев) – "Петрокуб" (Хынчешты)
  • "Динами-Авто" (Тирасполь) – "Флорешть" (Флорешты).

Тур 2:

Тур 3:

  • "Шериф" - "Кодру"
  • "Зимбру" - "Сфынтул Георге"
  • "Милсами" - "Сперанца"
  • "Динамо-Авто" - "Дачия Буюкань"
  • "Флорешть" - "Петрокуб".

Кстати, уже 30 июня "Сфынтул Георге" и "Петрокуб" определят обладателя Кубка Молдовы по футболу.

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