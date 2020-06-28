Определен матч открытия чемпионата Молдовы по футболу

Национальное первенство по футболу стартует уже в третий день второго летнего месяца, когда будут проведены два поединка.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Национальная дивизия по футболу сезона 2020-2021 стартует 3 июля в Терновке поединком между тираспольским "Динамо-Авто" и ФК "Флорешть". Согласно утвержденной программе, стартовый свисток прозвучит в 18.00. Это стало известно в результате проведенной жеребьевки.

В этот же день тираспольский "Шериф" примет на своем поле ниспоренскую "Сперанцу". Еще два матча первого тура пройдут 4 июля, а один поединок - 5 июля.

"В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении чемпионат Молдовы по футболу будет проходить при строгом соблюдении инструкций по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - сообщили в Молдавской федерации футбола.

Планировалось, что первенство страны по футболу должно стартовать в апреле, однако начало было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Тогда были заявлены девять команд, однако сейчас в чемпионате примут участие десять коллективов. У пяти клубов есть лицензия УЕФА, а остальные пять имеют право участвовать в Национальной дивизии.

Календарь на данный момент выглядит так:

Тур 1:

"Динамо-Авто" (Тирасполь) – "Флорешть" (Флорешты), 3 июля, 18.00

"Шериф" (Тирасполь) – "Сперанца" (Ниспорены), 3 июля, 20.30

"Сфынтул Георге" (Суручень) – "Кодру" (Лозова), 4 июля, 18.00

"Милсами" (Оргеев) – "Петрокуб" (Хынчешты), 4 июля, 20.30

"Зимбру" (Кишинев) – "Дачия Буюкань" (Кишинев), 5 июля, 20.30

Тур 2:

Тур 3:

"Шериф" - "Кодру"

"Зимбру" - "Сфынтул Георге"

"Милсами" - "Сперанца"

"Динамо-Авто" - "Дачия Буюкань"

"Флорешть" - "Петрокуб".

Даты и время проведения матчей третьего тура должны определить позже.

Кстати, уже 30 июня "Сфынтул Георге" и "Петрокуб" определят обладателя Кубка Молдовы по футболу.

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