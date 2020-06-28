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Футбольный мяч. Архивное фото

Определен матч открытия чемпионата Молдовы по футболу

© Sputnik / Евгений Панасенко, Яна Захарова
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (110)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200628/30749321/opredelen-match-otkrytiya-chempionat-moldova-football.html

Национальное первенство по футболу стартует уже в третий день второго летнего месяца, когда будут проведены два поединка.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Национальная дивизия по футболу сезона 2020-2021 стартует 3 июля в Терновке поединком между тираспольским "Динамо-Авто" и ФК "Флорешть". Согласно утвержденной программе, стартовый свисток прозвучит в 18.00. Это стало известно в результате проведенной жеребьевки.

В этот же день тираспольский "Шериф" примет на своем поле ниспоренскую "Сперанцу". Еще два матча первого тура пройдут 4 июля, а один поединок - 5 июля.

"В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении чемпионат Молдовы по футболу будет проходить при строгом соблюдении инструкций по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - сообщили в Молдавской федерации футбола.

Мяч Лиги наций
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Изменены даты проведения матчей сборной Молдовы в Лиге наций
Планировалось, что первенство страны по футболу должно стартовать в апреле, однако начало было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Тогда были заявлены девять команд, однако сейчас в чемпионате примут участие десять коллективов. У пяти клубов есть лицензия УЕФА, а остальные пять имеют право участвовать в Национальной дивизии.

Календарь на данный момент выглядит так:

Тур 1:

  • "Динамо-Авто" (Тирасполь) – "Флорешть" (Флорешты), 3 июля, 18.00
  • "Шериф" (Тирасполь) – "Сперанца" (Ниспорены), 3 июля, 20.30
  • "Сфынтул Георге" (Суручень) – "Кодру" (Лозова), 4 июля, 18.00
  • "Милсами" (Оргеев) – "Петрокуб" (Хынчешты), 4 июля, 20.30
  • "Зимбру" (Кишинев) – "Дачия Буюкань" (Кишинев), 5 июля, 20.30

Тур 2:

Тур 3:

  • "Шериф" - "Кодру"
  • "Зимбру" - "Сфынтул Георге"
  • "Милсами" - "Сперанца"
  • "Динамо-Авто" - "Дачия Буюкань"
  • "Флорешть" - "Петрокуб".

Даты и время проведения матчей третьего тура должны определить позже.

Кстати, уже 30 июня "Сфынтул Георге" и "Петрокуб" определят обладателя Кубка Молдовы по футболу.

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Тема:
Будни молдавского футбола (110)

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