Определен матч открытия чемпионата Молдовы по футболу

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Национальная дивизия по футболу сезона 2020-2021 стартует 3 июля в Терновке поединком между тираспольским "Динамо-Авто" и ФК "Флорешть". Согласно утвержденной программе, стартовый свисток прозвучит в 18.00. Это стало известно в результате проведенной жеребьевки.
В этот же день тираспольский "Шериф" примет на своем поле ниспоренскую "Сперанцу". Еще два матча первого тура пройдут 4 июля, а один поединок - 5 июля.
"В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении чемпионат Молдовы по футболу будет проходить при строгом соблюдении инструкций по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - сообщили в Молдавской федерации футбола.
Календарь на данный момент выглядит так:
Тур 1:
- "Динамо-Авто" (Тирасполь) – "Флорешть" (Флорешты), 3 июля, 18.00
- "Шериф" (Тирасполь) – "Сперанца" (Ниспорены), 3 июля, 20.30
- "Сфынтул Георге" (Суручень) – "Кодру" (Лозова), 4 июля, 18.00
- "Милсами" (Оргеев) – "Петрокуб" (Хынчешты), 4 июля, 20.30
- "Зимбру" (Кишинев) – "Дачия Буюкань" (Кишинев), 5 июля, 20.30
Тур 2:
- "Кодру" - "Флорешть", 7 июля, 18.00© Sputnik / Rodion Proca
- "Сфынтул Георге" - "Шериф", 8 июля, 18.00
- "Петрокуб" - "Динамо-Авто", 8 июля, 20.30
- "Дачия Буюкань" - "Милсами", 9 июля, 18.00
- "Сперанца" - "Зимбру", 9 июля, 20.30.
Тур 3:
- "Шериф" - "Кодру"
- "Зимбру" - "Сфынтул Георге"
- "Милсами" - "Сперанца"
- "Динамо-Авто" - "Дачия Буюкань"
- "Флорешть" - "Петрокуб".
Даты и время проведения матчей третьего тура должны определить позже.
Кстати, уже 30 июня "Сфынтул Георге" и "Петрокуб" определят обладателя Кубка Молдовы по футболу.
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