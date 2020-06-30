Новым обладателем Кубка Молдовы по футболу стал "Петрокуб"

Нового обладателя трофея в основное время определить не удалось. Не забили команды и в дополнительное время, поэтому победителя определила серия одиннадцатиметровых ударов.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Хынчештский "Петрокуб" в серии послематчевых пенальти обыграл сурученский "Сфынтул Георге" и впервые стал обладателем Кубка Молдовы по футболу.

В основное время футболисты счет не открыли. Не смогли они сделать это и в дополнительное время. Поэтому победитель определился в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались игроки "Петрокуба" - 5:3.

До этого соперники встречались между собой 13 раз. Пять побед одержал клуб из Суручен, четыре - его оппонент, и четырежды поединки завершались вничью. Для хынчештского "Петрокуба" это был первый выход в финал Кубка страны, а вот "Сфынтул Георге" уступил в прошлогоднем финале тираспольскому "Шерифу" 0:1.

Уже с 3 июля стартует Национальная дивизия по футболу сезона 2020-2021. С календарем первых трех туров можно ознакомиться здесь.

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