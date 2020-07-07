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Молдавский дзюдоист Денис Виеру

Дзюдоист Денис Виеру: у меня большие планы на Олимпийские игры

© Photo : Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200707/30841837/dzyudoist-denis-vieru-u-menya-bolshie-plany-na-olimpiyskie-igry.html

Молдавские спортсмены расстроены переносом Олимпиады в Токио, но не опускают руки и продолжают тренировки для достойного выступления на Играх в следующем году.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Этим летом в столице Японии должно было состояться самое яркое спортивное событие года - Олимпийские игры "Токио 2020".

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© Sputnik / Alexandr Osmatesco
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Но в связи с пандемией коронавируса долгожданное соревнование перенесли.

В эфире радиостудии Sputnik Молдова дзюдоист Денис Виеру, который возлагал на эти соревнования большие надежды, рассказал, что новость о переносе Игр его огорчила, однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то все не так плохо. 

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"Это, может, даже полезно лично для меня. Я все время поддерживаю форму. Продолжаю тренировки. У меня есть еще время, чтобы подготовиться морально и физически. Я расту по всех смыслах. В период проведения Игр мне будет 25 лет, это будет пик моей формы. У меня большие планы. Хочу преподнести сюрприз японцам", - заявил Виеру. 

По его словам, в период карантина тренировки перешли в другой формат, но не прекращались.

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Как пояснил собеседник, тренер составил для спортсмена специальную программу подготовки. Также в это нелегкое время помощь оказывали друзья Виеру - помогали в поисках помещения для тренировок, организовывали поиск спарринг-партнеров.

Дзюдоист Денис Виеру был признан лучшим спортсменом Кишинева 2019 года. Он стал чемпионом мира в Неаполе, занимал призовые места на турнирах "Большого шлема" в Париже, Баку и Гран-при в Анталии. Также он вошел в шорт-лист претендентов на звание лучшего спортсмена Молдовы 2019 года.

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Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире представители Международного олимпийского комитета (МОК) и власти Японии решили перенести Олимпиаду на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Положение молдавских спортсменов

Как ранее рассказал Sputnik глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский, право представлять Молдову на Олимпийских играх в Токио могут получить еще несколько спортсменов, кроме тех, что уже завоевали квоты.

Как отметил Журавский, по прогнозу НОК, от нашей страны могли бы пробиться на Игры порядка 20-25 спортсменов, так как есть виды спорта, в которых отечественные представители традиционно выступают сильно: разные виды борьбы, плавание, гребля, стрельба из лука, легкая атлетика.

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